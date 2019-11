L’humoriste François Bellefeuille, l’autrice Sarah-Maude Beauchesne et la journaliste Isabelle Richer animent 3 des 10 nouvelles balados offertes dès aujourd’hui sur la nouvelle application gratuite de Radio-Canada, Ohdio.

Nathalie Collard

La Presse

La popularité des balados ne se dément pas et Radio-Canada semble bien déterminée à se positionner dans ce marché en pleine ébullition. La société d’État réunira ainsi toute son offre audio (émissions de radio, musique et balados) sur la même plateforme.

Parmi les 10 nouvelles balados qu’on peut écouter dès aujourd’hui, on retrouve l’humoriste François Bellefeuille aux commandes de 3.7 planètes, qui abordera avec humour, en 10 épisodes, les changements d’habitudes à adopter dans le contexte climatique actuel.

La journaliste Isabelle Richer reviendra sur des procès qui l’ont marquée tout au long de sa carrière dans Ma version des faits, une balado qui se déclinera en trois mini-saisons de trois épisodes.

Les nutritionnistes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée jaseront alimentation dans

On s’appelle et on déjeune.

L’autrice Sarah-Maude Beauchesne (Fourchette) a quant à elle puisé dans ses journaux intimes pour proposer Entre filles, des discussions sans tabou au féminin. Stéphane Berthomet revient pour sa part avec Dupont l’incorruptible, la suite de sa captivante série L’ombre du doute.

Quant aux enfants, ils ne seront pas en reste puisqu’on leur propose un jeu sur les animaux d’Australie avec Arthur l’aventurier.

Radio-Canada propose aussi une fiction, Fréquences, mettant en vedette Ludivine Reding, Eve Landry et Marc Messier. Enfin deux nouveaux livres audio s’ajoutent à l’offre radio-canadienne, dont Le gouffre lumineux, le récit au « je » du combat contre le cancer de la comédienne Anick Lemay. L’application est téléchargeable sur Android et iOS.

Consultez le site de Ohdio : https://ici.radio-canada.ca/ohdio