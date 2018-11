 Événements artistiques: les années 60, 70, 80, 90 et 2000 

LES ANNÉES 60

Expo 67

L'actuelle exposition consacrée à Alexander Calder au Musée des beaux-arts de Montréal est un très bon exemple de la marque qu'a laissée Expo 67 dans nos vies. La sculpture Trois disques (L'Homme) de Calder, la dentelle métallique de la Biosphère, la chanson Un jour, un jour, les costumes des hôtesses, le logo de Julien Hébert nous restent toujours en tête. Certains ont même exprimé le désir de recréer une exposition universelle à Montréal pour le 50e anniversaire de l'événement.

Woodstock

Ah! comme on les aime les grands rassemblements socioculturels à la Woodstock. Ces événements fédérateurs où l'on se rassemble dans un esprit de paix, de partage autour d'un même thème... et un peu de boue! On en a pour preuve tous les clones ou versions miroirs survenus dans le monde depuis 1969. On pense au festival de l'Isle of Wight (deux semaines après Woodstock), Manseau en 1970 (un ratage complet), Live Aid (1985) et tous ces festivals musique et art à la Osheaga aujourd'hui.

The Beatles

Impossible de passer à côté du Fab Four qui fait toujours autant parler de lui. Il y a à peine deux semaines, combien de médias dans le monde ont évoqué les 50 ans de la sortie de «l'album blanc»? Même chose au printemps 2017 avec le 50e anniversaire de la sortie de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et que dire de ces livres et coffrets en magasins et du spectacle Love du Cirque du Soleil à Las Vegas? La nostalgie des Beatles est une mode qui ne passe pas.

Le symbole «Peace and Love»

Oui, c'est vrai, nombreuses sont les publications en ligne qui attribuent à Gerald Holtom, qui prônait le désarmement nucléaire, la création du symbole «peace and love» en... 1958. Mais avouons que c'est dans les années 60 que ce symbole, aussi connu que le smiley, a explosé dans la culture populaire pour ne plus jamais en sortir. Sans surprise, il fait partie de la collection d'émojis qu'on retrouve dans les claviers de nos téléphones intelligents.

Les sérigraphies d'Andy Warhol

Marilyn Monroe, Mao Zedong, les boîtes de soupe Campbell sont les trois plus célèbres symboles des sérigraphies d'Andy Warhol, roi new-yorkais du pop art. C'est au début des années 60 que Warhol commence à produire ses premières oeuvres sérigraphiques. À peu près au même moment, Roy Lichtenstein fait fureur avec sa série de comics. Leurs oeuvres sont toujours reconnaissables au premier coup d'oeil.

The Graduate

Quelle pièce Paul Simon a-t-il jouée en rappel lors de son passage au Centre Bell le 13 juin dernier dans le cadre de sa tournée d'adieu? The Sound of Silence. Cette chanson mythique du duo Simon and Garfunkel était au coeur de la trame sonore du long métrage The Graduate de Mike Nichols. Sorti en 1967, le film est un emblème cinématographique des années 60.