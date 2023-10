Pixel 8 Pro

La recette Google prend forme

Les téléphones Pixel ont beau ne pas être un grand succès commercial, ils ont leurs inconditionnels. Et le tout récent Pixel 8 Pro permet de mieux comprendre leur attachement : voici un téléphone mis à jour avant les autres marques, rapide et lumineux comme jamais avec quelques fonctions réservées. Et il peut même lire la température de votre tisane, mais ne vous y fiez pas.