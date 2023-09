Philips Roku 55PUL7973

Faire le travail à moindre coût

Le tout récent téléviseur Philips équipé du système Roku n’a pas les spécifications techniques les plus éblouissantes et, curieux oubli, n’a pas de connexion Bluetooth. Mais offrir à partir de 550 $ un écran QLED 4K et quelques fonctions réservées à des téléviseurs plus coûteux est impressionnant. Difficile de trouver mieux pour ce budget.