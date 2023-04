Simple, mais bien conçu, le four à pizza Ooni Koda 16 vous donnera des pizzas dignes des restaurants avec moins de 60 secondes de cuisson. Pourvu qu’on vous révèle quelques secrets de chef, qu’on corrige quelques conseils et que votre passion vaille cet investissement bien conséquent.

On aime

Que vient faire un four à pizza dans une rubrique techno ? On pourrait répondre à la blague que ce mets est indissociable du cliché de geek, au même titre que les chips et le Coke. Mais il en faut, du développement technologique, pour proposer un four à propane donnant théoriquement, et en toute sécurité, 950 degrés Fahrenheit.

Le Koda 16, de la firme écossaise Ooni, ressemble à un requin-baleine avec une énorme gueule qui reposerait sur ses trois pattes rétractables. La coque pour ce « design scandinave élégant » est en acier au carbone résistant aux intempéries, l’intérieur en fibre céramique empêche l’extérieur de devenir brûlant.

La bête pèse 17,8 kg pour une largeur de 52 cm et une profondeur de 63,4 cm. Facile à ranger, donc.

La flamme provient d’un brûleur en forme de L qui couvre deux des trois côtés intérieurs, et vient réchauffer une pierre de cuisson amovible en cordiérite. Un bouton d’allumage gradué permet de contrôler la température. On branche le tuyau à une bonbonne de propane et c’est tout : aucun montage n’est nécessaire.

On allume le four et on attend une vingtaine de minutes qu’il atteigne la température voulue. Comme l’appareil n’a aucun thermomètre, il faut y aller au pif ou évaluer la température avec un thermomètre à infrarouge et pointer le laser au milieu de la pierre. Ooni en vend un pour 55 $.

Le plaisir commence par la confection des pâtes à pizza, pour lesquelles on dispose d’un livre de recettes de 223 pages. Trois secrets dévoilés ici. Il faut d’abord une farine particulière, dite « de force » ou de type 00. Idéalement, il faut un peu de levure fraîche qu’on peut acheter dans certaines boulangeries.

Puis on garnit et on enfourne en laissant glisser la pizza crue de la pelle sur la pierre. Et... ç’a été la catastrophe à nos deux premiers essais. La pâte collait à la pelle, il a fallu la pousser maladroitement et la démantibuler en partie. Mais elle a bel et bien cuit en une minute, elle a joliment levé et malgré sa sale gueule, il s’agissait de notre meilleure pâte en carrière.

L’équipe d’Ooni nous a donné le troisième secret : la farine de semoule, dont on asperge généreusement la pâte et la pelle avant la cuisson. Nous avons enfin pu faire glisser la pizza crue sur la pierre et la tourner toutes les 20 secondes, pour la voir gonfler et grésiller pendant une minute.

Au troisième essai, nous avions enfin une pizza digne d’un restaurant.

En réglant le Koda 16 à différentes températures, on peut en outre y faire cuire d’autres types de pain ou à peu près toutes les sortes de viandes. L’entreprise écossaise a des modèles multicombustibles, utilisant du bois, du charbon ou du gaz, à des prix allant de 399 $ à 1099 $.

On aime moins

À 829 $, le Koda 16 est coûteux. Certains concurrents offrent des fours à pizza à moins de 300 $ promettant la même température, avec une pierre en cordiérite. Nous ne les avons pas essayés, mais la documentation minimale accompagnant ces produits nous a généralement laissé sur notre faim.

Nous avons beau avoir attendu 45 minutes, la température au milieu de la pierre mesurée par notre thermomètre à infrarouge n’a jamais dépassé les 870 o F. « Il existe une idée préconçue selon laquelle il faut atteindre les 950 °F, nous a-t-on écrit. 860 °F au milieu de la pierre est parfait, vous ne voudriez pas qu’il soit plus chaud, en toute honnêteté. »

On achète ?

On conviendra assez facilement que cuire des pizzas comme un pro pour 829 $ n’est pas tout à fait un besoin essentiel. Un modèle plus petit, le Koda 12, est offert à un prix plus raisonnable de 549 $.

Pour les mordus de cuisine à l’extérieur qui sont parfois prêts à payer deux ou trois fois plus cher pour leur barbecue, on ne peut que confirmer les prétentions d’Ooni : son Koda 16 est polyvalent, bien conçu, manifestement fait pour durer et donner une cuisson à haute température remarquable. L’attitude et les informations complètes d’Ooni, née du sociofinancement et qui compte sur une communauté énergique d’utilisateurs qui multiplient conseils et trouvailles, sont aussi très séduisantes.