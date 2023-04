Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

GetApp

Quelles sont les informations les plus fiables sur l’internet, selon les utilisateurs ? Celles provenant d’une source scientifique pour 55 % d’entre eux, suivies de près par celles provenant du gouvernement, selon une étude du site GetApp auprès de 1000 Canadiens, dont 300 Québécois. Les médias en prennent pour leur grade, étant considérés comme les plus fiables par 39 % des répondants, à quasi-égalité avec les « marques célèbres » à 40 % et pas très loin devant les informations « provenant d’un créateur de contenu réputé », choisies par 33 %. On y apprend en outre que 35 % des internautes utilisent les réseaux sociaux plutôt que les moteurs comme Google pour la recherche, celui jugé le plus fiable étant YouTube.

Metroid Prime Remastered

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Le but premier de Metroid Prime, en 2002 comme dans sa nouvelle version remastérisée, est de tirer, gérer ses munitions, survivre et découvrir son environnement.

Deux décennies après le Metroid Prime original, voici la version remastérisée pour Switch où on se retrouve dans la peau de la chasseuse de prime solitaire Samus Aran qui débarque dans un monde hostile, Tallon IV. Elle atterrit sur un vaisseau abandonné où des expériences génétiques avec une mystérieuse substance appelée Phazon ont mal tourné. Le but premier, et il faut aimer ce genre, est de tirer, gérer ses munitions, survivre et découvrir son environnement. Jamais un dialogue ne vient interrompre l’action de ce jeu solo et aucun contact radio n’est établi avec quiconque. On a ici une excellente version remastérisée d’un jeu qui a été un pionnier à son époque, avec des mécaniques maintenant rendues classiques.

Intelligence artificielle

IMAGE TIRÉE DU SITE NARAKATHEGAME.COM Le jeu Naraka : Bladepoint, du studio chinois NetEase, a proposé aux joueurs des skins générés par l’intelligence artificielle.

Les studios qui rêvent de confier une partie de la production de leurs jeux vidéo à une intelligence artificielle (IA) feraient bien de jeter un coup d’œil aux expériences chinoises. Le site Kotaku a répertorié trois studios chinois qui ont une antenne à Montréal, NetEase, Tencent et HoYoVerse, qui ont dû faire face à la révolte des joueurs après avoir utilisé l’IA pour le graphisme ou les voix de certains personnages. En résumé, ces techniques donnent une impression « bas de gamme » et « sans âme » à leurs jeux, avec des visages incongrus et des voix plates générées automatiquement. Sans parler de l’effet sur les artisans bien humains : 70 % des illustrateurs en jeu vidéo ont perdu leur emploi.