Le concentrateur Homey Bridge fait rêver. Contrôler tous ses appareils domotiques de fabricants différents sur une seule interface, remplacer tous ses hubs par un seul pour moins de 100 $ est une offre alléchante. Mais dans notre cas, il a été de peu d’utilité.

On aime

À moins de tout trouver chez un seul fabricant, la plupart des mordus de domotique doivent apprendre à composer avec plusieurs applications, voire installer plusieurs concentrateurs sur leur routeur. C’est notre cas, avec une quarantaine d’ampoules, prises, interrupteurs, thermostats, haut-parleurs, sonnettes et autres appareils intelligents, 3 concentrateurs et 16 fabricants différents.

Dure, la vie de critique techno et amateur incorrigible de bébelles connectées.

Voici donc le Homey Bridge, « le dernier hub pour maison intelligente dont vous aurez jamais besoin », promet le fabricant, Athom B.V., dont le siège social est aux Pays-Bas. Compatible « avec un millier de fabricants », ce concentrateur utilise presque tous les protocoles sans fil qui pullulent dans une maison, du WiFi au Zigbee en passant par le Bluetooth, l’infrarouge, le Z-Wave et même le 433 MHz, parfois utilisé par les appareils plus anciens.

Tout commence très bien avec l’installation de cette grosse rondelle de plastique dur, qu’on n’a pas besoin de brancher près du routeur puisqu’elle mise sur le sans-fil. On télécharge l’application Homey de l’App Store ou du Google Play Store, on crée un compte et notre Homey Bridge est aussitôt détecté.

Petite coquetterie, la rondelle comporte à sa base un anneau rotatif de lumière multicolore, qu’on peut désactiver dans les paramètres.

C’est dans le deuxième onglet de l’application Homey qu’on peut ajouter nos appareils domotiques, à partir d’un menu de recherche. On tape le « nom de la marque » et, si elle est compatible, on est invité à entrer les informations de connexion avec ce fabricant.

Soyons positif et présentons ce qui a fonctionné dans cette première partie. Une ampoule LIFX, un interrupteur TP-Link et un aspirateur Roomba ont pu être entièrement pris en charge par le Homey Bridge, toutes leurs fonctions habituelles étant offertes. Nos appareils Sonos ont également été ajoutés, avec des contrôles minimaux pour le volume, l’arrêt ou l’avancée ou le recul de chansons.

L’autre fonction intéressante est dans l’onglet « Flow ». En résumé, on peut associer des appareils domotiques à des centaines de déclencheurs. Par exemple, le lever du soleil ou votre présence allume une ampoule, lance de la musique ou ouvre un store. Les possibilités sont pratiquement illimitées et celles que nous avons essayées fonctionnaient bien.

Dernière fonction, on peut obtenir la consommation électrique des appareils allumés et suivis par le Homey Bridge.

Pour connecter plus de cinq appareils, un abonnement à Homey Premium est nécessaire, au coût de 3,99 $ par mois, ce qui est très raisonnable. On a droit à trois mois gratuits à l’achat.

On aime moins

Pour quatre fabricants compatibles, nous nous sommes heurté exactement neuf fois à des marques qui ne l’étaient pas. Ça tombe mal : trois d’entre elles, Sinopé, Cync et Insteon, sont nos préférées et regroupent les deux tiers de nos appareils domotiques.

Trois autres marques, WiZ, Nest et LG, ont été ajoutées mais ne permettaient absolument aucun contrôle. Voir apparaître une Nest Cam avec le message « Aucune commande disponible » est inutile.

Le contrôle minimal des haut-parleurs Sonos, c’est bien, mais on est très loin de ce que permet l’application Sonos.

On achète ?

On ne peut exclure que certains amateurs de domotique tombent sur des marques 100 % compatibles avec le Homey Bridge. Philips Hue, Sonos et Fibaro, notamment, sont spécifiquement mentionnés sur le site de Homey.

Mais selon notre expérience, cet achat n’en vaut tout simplement pas la peine. Les appareils de nos quatre fabricants compatibles n’ont même pas besoin de concentrateur. Tous nos appareils, sans exception, sont reconnus par l’Assistant Google et Alexa et peuvent être contrôlés par la voix ou à partir des applications mobiles. On a ici deux exemples de plateformes bien plus universelles que le Homey Bridge.