Metroid Prime Remastered

Graphisme haute définition, des commandes plus accessibles, le jeu culte Metroid Prime a droit à une nouvelle vie en 2023 avec une version remastérisée. La chasseuse solitaire est toujours aussi muette et déterminée, et les décors de science-fiction sont assaillis de monstres à pulvériser à tout bout de champ. Les inconditionnels vont apprécier.

La franchise Metroid a fait bien du chemin depuis ses débuts en 1987, d’abord pour le NES puis sur chacune des plateformes de Nintendo pour une vingtaine d’opus. Metroid Prime a débarqué pour GameCube en 2002 et est rapidement devenu un des plus grands succès du géant japonais, encore considéré par certains comme un des dix meilleurs jeux.

Nous voici donc 21 ans après le Metroid Prime original, dans la peau de la chasseuse de prime solitaire Samus Aran qui débarque sur un monde hostile, Tallon IV. Elle atterrit sur un vaisseau abandonné où des expériences génétiques avec une mystérieuse substance appelée Phazon ont mal tourné. Samus tombe sur son ennemi de toujours, Méta Ridley, qui a été ressuscité et qu’elle pourchasse pour mettre fin à la menace du Phazon.

Retour aux arcades

On a plus affaire ici à un canevas qu’à un scénario en bonne et due forme. Le but premier, et il faut aimer ce genre, est de tirer, gérer ses munitions, survivre et découvrir son environnement. Jamais un dialogue ne vient interrompre l’action de ce jeu solo et aucun contact radio n’est établi avec quiconque.

Dès les premières secondes, on a l’impression d’être revenu à l’époque des arcades avec ce jeu de tir à la première personne où on doit sans cesse jouer de la gâchette, dans des couloirs métalliques sillonnés d’éclairs électriques où résonne une musique inquiétante. Sauf qu’on a appliqué les plus récents développements de l’art du jeu vidéo, avec des images époustouflantes et des commandes de jeu nettement plus intuitives.

Pour analyser son environnement, on peut scanner des points jaunes, simplement instructifs, ou des points rouges qui révèlent des informations essentielles. Samus Aran porte cette combinaison spectaculaire, un exosquelette qui lui permet de sauter, voler et résister aux tirs. Elle analyse son environnement avec son viseur spécial, et tire rapidement ou avec une charge retenue qui donne plus de puissance. Si un passage semble bloqué, elle se transforme en boule qui roule et qui peut devenir une arme ou résoudre des énigmes.

On passe ainsi du vaisseau abandonné à des fontaines de lave, on doit bien tout scanner pour emmagasiner les connaissances sur la planète, sa flore, sa faune, ses monstres improbables qui surgissent au détour d’un couloir ou au fond d’une caverne. Ce qui semblait de la pure science-fiction se révèle de temps à autre digne de la pure horreur style Resident Evil. Et on est joliment aidé par la possibilité de verrouiller sa cible et le viseur analytique qui révèle les indices importants.

D’abord s’amuser

Mais il ne faut jamais baisser sa garde, car même en mode facile, certains combats sont corsés et demandent un bon mélange d’habileté et de stratégie. On ne sait pas dès le départ comment venir à bout d’un « boss », quelle arme ou munition utiliser ou quelle partie de son corps viser. La plupart n’ont même pas de jauge de vie et les abattre est parfois interminable. Même si une carte 3D vous guide en permanence, la planète qui accueille vos aventures, Tallon IV, est si riche et complexe que vous perdrez rapidement tout repère.

Au final, on a ici une excellente version remastérisée d’un jeu qui a été un pionnier à son époque, avec des mécaniques maintenant rendues classiques. Il faut y plonger avec un état d’esprit bien particulier, typique de ces jeux rétro dont l’objectif est de divertir, pas d’émouvoir.