Le crochet bleu sur Twitter a longtemps conféré un statut particulier. Seuls certains comptes – généralement ceux de personnalités publiques dont l’identité était confirmée – se sont vu attribuer ce symbole.

Brian X. Chen et Ryan Mac The New York Times

Cette situation est en train de changer.

Depuis le 1er avril, de nombreux comptes Twitter ont perdu leur crochet en raison des modifications apportées par Elon Musk, propriétaire de l’entreprise de médias sociaux. Les utilisateurs individuels doivent souscrire un abonnement au service Blue de Twitter, qui coûte 8 $ US par mois, pour obtenir l’écusson. Les entreprises qui ne sont actuellement pas vérifiées devront payer 1000 $ US par mois si elles souhaitent que leur compte soit vérifié par une marque dorée.

Cette mesure, qui permettra à Twitter de générer des revenus en réservant certaines fonctionnalités aux abonnés, a des conséquences pour un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme. Voici ce qu’il faut savoir.

Que signifie ce changement pour les utilisateurs de Twitter ?

Pour ceux d’entre vous qui utilisent Twitter principalement pour suivre des célébrités et des sites d’information, ce changement de politique aura une incidence sur ce que vous verrez et lirez sur le service.

Vous risquez de voir moins de tweets de comptes qui vous intéressent dans votre fil de nouvelles, par exemple, parce que les personnes qui décident de ne pas payer pour le service Twitter Blue deviendront moins visibles sur la plateforme.

La plupart des utilisateurs pourraient avoir plus de mal à distinguer les personnes réelles des faux comptes. Si les crochets sont supprimés des comptes des célébrités qui ne veulent pas payer pour Blue, par exemple, il pourrait devenir difficile de distinguer leurs comptes de ceux d’imitateurs.

M. Musk a déclaré que seuls les gazouillis provenant de comptes payants avec des crochets bleus seraient visibles dans l’onglet « Pour vous » de Twitter, la chronologie par défaut des tweets que la plateforme vous montre en fonction de vos centres d’intérêt. La seule exception, a-t-il précisé par la suite, concernera les gazouillis provenant de comptes non vérifiés que vous suivez déjà, qui continueront à apparaître dans votre chronologie.

Cela signifie qu’il sera probablement plus difficile de découvrir les gazouillis provenant de comptes qui ne sont pas cochés en bleu. Par exemple, si vous suivez beaucoup d’actualités sportives et qu’un compte non vérifié tweete une nouvelle liée au sport, vous ne la verrez pas dans votre fil, à moins que vous ne suiviez déjà ce compte. Dans le passé, vous auriez pu trouver ce contenu uniquement parce qu’il était devenu viral.

Un bémol à ces changements probables : M. Musk n’a pas la réputation de toujours aller au bout de ses intentions publiques. Certaines parties de la politique des crochets pourraient donc changer au fur et à mesure que Twitter la met en œuvre.

Les gens commenceront-ils à payer pour les crochets ?

Tout dépend si le titulaire du compte tire suffisamment de valeur de la présence d’un crochet bleu pour justifier un paiement.

Les célébrités et les institutions pourraient choisir de ne pas payer parce qu’elles ont déjà un grand nombre d’abonnés qui continueront à voir leurs gazouillis.

Le New York Times, qui compte près de 55 millions d’abonnés sur Twitter, a déclaré le 30 mars dernier qu’il ne paierait pas le badge « vérifié » pour ses comptes institutionnels, dont @nytimes. Le Times a également indiqué à ses journalistes qu’il ne leur rembourserait pas d’abonnement à Twitter Blue, sauf dans les rares cas où cela s’avérerait nécessaire pour la rédaction d’un article.

Mais d’autres types d’utilisateurs de Twitter peuvent décider de payer pour l’écusson. Il s’agit notamment de certaines petites entreprises qui utilisent Twitter pour commercialiser leurs services et souhaitent que leur contenu atteigne un public plus large. Dans ce cas, payer pour la vérification sera essentiellement une dépense publicitaire.

Twitter s’apprête à faire quelques exceptions concernant les entreprises qui pourront conserver leurs marques de vérification sans payer. Dans un document interne, l’entreprise a déclaré qu’elle laisserait les 10 000 organisations les plus suivies et les 500 premiers annonceurs qui ont déjà été vérifiés conserver leur statut.

Que va devenir Twitter ?

Parmi les entreprises de réseaux sociaux telles que Meta et Snap, Twitter est le plus petit réseau social, et l’entreprise continue de perdre en taille et en pertinence.

Musk a licencié une grande partie du personnel de Twitter, qui compte désormais moins de 2000 employés, contre 7500 lorsqu’il est entré en poste en octobre. Le site connaît toujours des problèmes avec les robots qui envoient du pollupostage et les comptes d’imposteurs qui se font passer pour des personnalités publiques. Les problèmes de sécurité, les pépins et les bogues s’accumulent. Et certains influenceurs et journalistes migrent vers d’autres plateformes, notamment Mastodon, LinkedIn et Instagram.

Cet article a originalement été publié dans The New York Times.