Intelligence artificielle

Musk, Bengio et un millier d’experts demandent une pause de six mois

ChatGPT-4 a été l’étincelle. Convaincus que ces robots conversationnels peuvent présenter de « graves risques pour la société et l’humanité », plus d’un millier de personnalités connues et d’experts de l’intelligence artificielle (IA), notamment Yoshua Bengio et Elon Musk, demandent une pause de six mois dans la recherche. Leur but : s’assurer que le développement de cette technologie soit supervisé et mené pour le bien de la société.