Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Draft & Goal

Terriblement efficace pour détecter les textes en anglais écrits par une intelligence artificielle comme ChatGPT, Draft & Goal peut maintenant faire sa traque en français. Depuis le 6 février, ce logiciel franco-québécois conçu par Nabil Tayeb et Vincent Terrasi est parfaitement bilingue. Nous l’avons évidemment testé. Il a repéré avec 100 % de certitude nos cinq articles comme ayant été écrits par un humain. Pour les cinq textes écrits en français par ChatGPT, le bilan est plus partagé : trois ont été identifiés avec une certitude de 100 % comme provenant d’une intelligence artificielle (IA), un n’avait qu’un taux de certitude de 50 % et l’autre, sur les attractions touristiques du Manitoba, a été considéré comme écrit par un humain. Un taux de réussite global de 85 %, tout de même.

PS VR2

IMAGE FOURNIE PAR XR GAMES Zombieland Headshots Fever Reloaded, du studio XR Games, est un des jeux les plus amusants reconfigurés pour la PS VR2.

Que ce soit pour contrôler d’en haut une adorable petite souris ou un chevalier dans un décor de Donjons et Dragons, pour tirer à la carabine sur des zombies débiles ou pour se mettre dans la peau d’un homme des cavernes qui apprend à utiliser son environnement, les offres pullulent comme jamais en réalité virtuelle depuis le lancement de la PlayStation VR2 à la mi-février. Nous avons essayé une vingtaine de jeux, sans tous les tester à fond en si peu de temps, et en avons repéré six qui sont dignes de mention. La réalité virtuelle ne remplacera pas le jeu vidéo de sitôt, c’est évident, mais on a ici des expériences surprenantes qu’il faut déguster à petites doses.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Kirby’s Return to Dream Land Deluxe reprend sur Nintendo Switch le contenu du même jeu sorti en 2011 pour la Wii, enrichi en haute définition et avec une tonne de mini-jeux.

Pour célébrer ses 30 ans, Kirby la petite boule rose se paie un retour en 2D dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Si la formule reprend sur Nintendo Switch le contenu du même jeu sorti en 2011 pour la Wii, elle l’enrichit en haute définition et y ajoute une tonne de mini-jeux. Le point de départ de l’histoire, c’est que le voyageur intergalactique Magalor a perdu ses pouvoirs et est coincé sur la planète Pop. C’est à Kirby, dont le principal talent est d’avaler ses ennemis pour acquérir leur pouvoir et les recracher sur les bestioles loufoques qui l’attaquent, de le secourir. Rien de trop compliqué, mais une formule amusante qui a fait ses preuves.