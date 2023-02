Pour célébrer ses 30 ans, Kirby la petite boule rose se paie un retour en 2D dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Si la formule reprend le contenu du même jeu sorti en 2011 pour la Wii, elle l’enrichit en haute définition et y ajoute une tonne de mini-jeux. Rien de trop compliqué, mais une formule amusante qui a fait ses preuves.

Il y a à peine un an que la plus célèbre des boules roses de Nintendo, Kirby, avait droit à un monde quasi ouvert en 3D dans Kirby and the Forgotten Land. Ses mécaniques de jeu délirantes nous avaient charmés. On revient aux classiques cette fois avec un remake en 2D de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe pour la Nintendo Switch. On y retrouve les mêmes tableaux et les mêmes niveaux, le tout reconstitué en haute définition avec certains ajouts notables.

Retrouver la magie

Le point de départ de l’histoire, qui n’est qu’un prétexte à un déferlement d’action et de couleurs, c’est que le voyageur intergalactique Magalor a perdu ses pouvoirs et est coincé sur la planète Pop. C’est à Kirby, dont le principal talent est d’avaler ses ennemis pour acquérir leur pouvoir et les recracher sur bestioles loufoques qui l’attaquent, de le secourir. Il doit récupérer des points de magie d’un niveau à l’autre pour redonner ses pouvoirs à Magalor et restaurer sa santé. On peut y jouer en solo ou avec trois amis en mode local. Chacun peut choisir d’être une variante de Kirby ou un de ses trois amis, Roi Dadidou, Meta Knight et Bandana Waddle Dee.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Comme dans tout bon jeu de plateforme depuis le vénérable Mario Bros, on avance dans des tableaux 2D, ici agrémentés parfois d’animations en 3D, en bulldozant les ennemis, en leur sautant sur la tête, en récupérant étoiles, fleurs et santé pour arriver à une sortie. Au hasard de ses combats et de ses trouvailles, notre personnage se retrouve doté de pouvoirs spéciaux, une vingtaine au total, tous plus spectaculaires les uns que les autres. On dispose notamment d’un jetpack qui permet de voler plus haut et de tirer des missiles, d’une épée géante qui tranche adversaires et terrains, d’un fouet ou de mines qui font exploser tout le monde. Les superpouvoirs sont relativement simples à exécuter, mais leur utilisation requiert parfois des combinaisons qui leur donnent plus d’éclat et d’effets.

Le principal ajout, en 2023, ce sont les mini-jeux qui n’étaient que deux en 2011. Ici, en collectant des sphères d’énergie généralement à la fin des tableaux, on débloque l’accès à un large éventail de mini-jeux où on doit tirer sur des cibles, collecter des cartes, combattre des samouraïs ou jouer au volleyball avec une bombe. En collectant des timbres qui sont compilés sur une carte, on a accès à plus de 80 masques pour décorer notre personnage.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Classique, mais inventif

Sans être transcendants, ces mini-jeux sont plutôt amusants et donnent une bonne raison d’avancer dans l’histoire.

Bien sûr, le développeur, HAL Laboratory, reprend ici un concept qui a fait ses preuves sans trop le chambouler. On n’aborde pas Kirby’s Return to Dream Land Deluxe avec le même esprit qu’un AAA qui promet narration et surprises de haut niveau. Mais force est de reconnaître qu’on a injecté une belle dose d’inventivité et de plaisir dans ce bon vieux classique. Le contenu est généreux, la réalisation impeccable et Kirby, comme toujours, arrive toujours à nous arracher un sourire.