Rarement un lancement aura déclenché autant d’enthousiasme chez les développeurs que celui de la PlayStation VR2. La Presse a reçu l’accès à une vingtaine de jeux de réalité virtuelle depuis début février. Impossible, surtout avec ce médium exigeant et sans y consacrer plusieurs personnes à temps plein, de les étudier en profondeur, mais tous ont eu droit à un premier contact, entre 30 minutes et deux heures. En voici six qui nous ont particulièrement accrochés. Et ce n’est qu’un avant-goût.

Moss et Moss : Book II

CAPTURE D’ÉCRAN

Raconté comme un conte de fées, Moss est tellement mignon qu’on se surprend à sourire sans cesse. On contrôle ici d’en haut, comme un marionnettiste, une petite souris vaillante, Quill. Elle se promène dans son monde de souris croisant des ruines humaines à dos d’écureuil, saute de rocher en liane et se défend avec sa petite épée contre ses ennemis, de gros scarabées carapaçonnés ou des plantes piquantes. Chaque passage est une énigme où le joueur doit entre autres faire sauter la souris mais également contrôler de la main des éléments du décor, en tirant un bloc de pierre ou en poussant une porte de bois. Le graphisme est magnifique et les contrôles assez intuitifs.

Thumper

IMAGE FOURNIE PAR DROOL

Ici, on a une expérience très particulière avec un jeu de « violence rythmique ». Dans un corps de scarabée, vous glissez sur une piste comme en bobsleigh dans un décor virtuel de lignes et de flashes. Au rythme d’une musique lancinante qui dicte les bons moments pour agir, il faut intercepter les obstacles, se coller aux courbes pour bien tourner et défaire les triangles psychédéliques qui vous attendent au bout du parcours. Explosions de lumière, coups de percussion et vitesse au menu. Pas le plus sophistiqué des jeux, mais bien conçu et totalement dépaysant.

Song in the Smoke

IMAGE FOURNIE PAR PERP GAMES

Le graphisme carré n’est pas des plus léchés, mais Song in the Smoke contient de belles petites trouvailles. On est ici à la première personne, personnifiant un homme ou une femme des cavernes qui explore son environnement et ramasse des fruits et différents objets pour partir un feu, créer un couteau, assembler une torche et se défendre contre ses ennemis. Follement amusant de cogner deux pierres une contre l’autre pour partir un feu, frotter un os pour qu’il devienne un poinçon, tailler des pierres pour en faire des têtes de flèches.

Demeo

CAPTURE D’ÉCRAN

Il s’agit d’une des applications de la réalité virtuelle les plus ingénieuses qu’il nous ait été donné d’essayer. Vous officiez au-dessus d’une table de jeu, comme un maître dans Donjon et Dragons. Avec vos mains virtuelles, vous contrôlez votre champion, le faites avancer d’une case à l’autre, ouvrir des coffres de trésor et attaquer les monstres et horribles bêtes velues qui vous encerclent. Avancées sur les cases et petites animations se succèdent. La table peut être tournée, on peut zoomer pour mieux voir l’action et toutes les cartes d’action pour des coups spectaculaires ou des soins se trouvent entre vos mains. Le choix des coups est fait par un lancer de dé que vous effectuez virtuellement. Les amateurs de jeux de table fantastique vont adorer.

Rez Infinite

IMAGE FOURNIE PAR ENHANCE

Rez Infinite est un fantasme de science-fiction pleinement assumé. Dans un décor vectoriel, on doit s’introduire de plus en plus loin dans les circuits d’une intelligence artificielle, Eden, qui n’arrive plus à gérer son trop plein d’informations. Vous flottez dans les couloirs en tirant sur des vaisseaux qui approchent ou qui tentent de vous éliminer avec un missile. Tout est synchronisé à une musique techno qui suit le rythme de votre tir. Simple en apparence, le jeu devient de plus en plus exigeant quand on avance dans des zones plus sécurisées. Sorti dans une première version en 2017 pour Oculus et HTC Vive, Rez Infinite a eu droit à un lifting pour PS VR2.

Zombieland : Headshot Fever Forever

IMAGE FOURNIE PAR X R GAMES

Ce jeu de survie contre des zombies est tellement délirant et jouissif qu’il ne fait pas peur du tout. Équipé de pistolets, de revolvers et de carabines de toutes sortes, vous êtes attaqué de toutes parts par des zombies qui veulent vous grignoter la cervelle ou qui vous envoient des parties de leurs corps. Le grand défi est d’avoir suffisamment de munitions, qu’on doit recharger en appuyant sur un déclencheur puis en approchant l’arme de sa poitrine. La gâchette des manettes Sense est mise à contribution et se durcit comme avec une arme réelle. Difficile d’avoir la nausée : on se déplace d’un seul saut vers un cercle bleu qui vous indique la prochaine position.