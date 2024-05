(Redmond) Le nouvel agent conversationnel d’intelligence artificielle (IA) de Microsoft pourra se souvenir de tout ce que les utilisateurs font sur leur ordinateur. Le géant de l’informatique souhaite que les usagers soient assez à l’aise avec ce « chatbot » pour lui demander ce qu’ils devraient faire sur leur ordinateur.

Matt O’brien et Manuel Valdes Associated Press

Microsoft a dévoilé lundi une nouvelle classe d’ordinateurs personnels dotés de l’IA, alors qu’il fait face à la concurrence accrue de ses rivaux dans la promotion d’une technologie d’IA générative capable d’écrire des documents, de créer des images et de servir d’assistant personnel efficace au travail ou à la maison.

Les annonces faites avant la conférence annuelle des développeurs de Microsoft étaient centrées sur la fusion de son assistant d’IA, appelé Copilot, dans le système d’exploitation Windows pour PC, où Microsoft a l’attention de millions de consommateurs.

Les nouvelles fonctionnalités incluront Windows Recall, qui dote l’assistant IA de ce que Microsoft décrit comme une « mémoire photographique » de l’activité virtuelle d’une personne. Microsoft promet de protéger la vie privée des utilisateurs en leur donnant la possibilité de choisir sur quoi ils ne veulent pas être suivis par l’IA et en s’assurant que les informations récoltées restent sur les ordinateurs personnels.

C’est un pas en avant vers des machines qui « nous voient, entendent et raisonnent instantanément sur nos intentions et sur notre environnement », a déclaré le président-directeur général, Satya Nadella.

« Nous entrons dans cette nouvelle ère où les ordinateurs nous comprennent, mais peuvent réellement anticiper ce que nous voulons faire et nos intentions », a déclaré M. Nadella lors d’un évènement au siège social de l’entreprise à Redmond, dans l’État de Washington.

La conférence qui débute mardi à Seattle donnera suite aux grandes annonces en intelligence artificielle de la part de son rival Google la semaine dernière, ainsi que du proche partenaire commercial de Microsoft, OpenAI, qui a construit les grands modèles de langage d’IA sur lesquels est basé Copilot.

Bien que Copilot soit ancré dans les grands modèles de langage d’OpenAI, Microsoft a déclaré que les nouveaux ordinateurs dotés de l’IA s’appuieront également fortement sur ses propres « petits modèles de langage » conçus pour être plus efficaces et capables de fonctionner plus facilement sur l’appareil personnel d’un consommateur.

Alimentés par des puces Qualcomm, de nombreux ordinateurs finiront entre les mains de travailleurs de grandes organisations cherchant à rafraîchir leur inventaire, a déclaré Jason Wong, analyste chez Gartner.

Les applications d’IA, de la production graphique à la traduction linguistique, « peuvent désormais s’exécuter localement sans avoir à revenir au nuage informatique pour les traiter, a déclaré M. Wong. Cela va vous aider dans ce que vous pouvez faire sans l’internet connecté et rendre [l’IA] encore plus performante. »