Vie numérique Aircove Go : de la confidentialité en boîte

Le routeur portable Aircove Go facilite à l’extrême l’utilisation d’un réseau privé virtuel (RPV) : il suffit d’y connecter un appareil, par WiFi ou Ethernet, pour faire croire aux serveurs que vous êtes dans un des 105 pays offerts. La configuration initiale demande tout de même un peu de patience et on est limité à un seul fournisseur.