Ne vous étonnez pas si un commerçant ou un restaurateur vous tend son iPhone pour régler votre facture. À compter de ce jeudi, la fonction « Paiement rapide » sur iPhone, lancée aux États-Unis fin 2022 puis dans huit autres pays, fait son entrée au Canada.

Cette fonction, appelée « Tap to Pay » en anglais, permet tout simplement de se passer des petits terminaux reliés aux téléphones par Bluetooth ou mode filaire. Avec Paiement rapide, c’est plutôt la puce NFC de l’iPhone, de modèle XS ou supérieur, qui est utilisée pour le paiement sans contact.

Dans un premier temps, ce sont les plateformes Adyen, Moneris, Stripe et Square qui sont autorisées à utiliser cette fonction. Le commerçant doit télécharger l’application mobile de ces plateformes et s’y inscrire pour y avoir accès. Les Apple Store canadiens, de même que les boutiques Sephora, offriront ce mode de paiement, a annoncé Apple par communiqué. Le client peut payer avec son iPhone, son Apple Watch ou sa carte de crédit équipée d’une puce. Les principaux modes de paiement au Canada, notamment Visa, Mastercard, Interac et American Express, sont compatibles avec cette technologie.

Fait à noter, la fonction Paiement rapide pour les appareils Android est disponible au Canada depuis septembre 2023. Il est également possible de payer avec un téléphone Android, via les fonctions Samsung Pay et Google Pay, sur un iPhone utilisant Paiement rapide.

NIP et frais de transaction

Apple précise que les paiements des clients sont protégés de la même façon qu’avec Apple Pay, soit avec des communications sécurisées et cryptées. « Apple ignore ce qui est acheté et qui l’achète », assure-t-on.

« Nous avons constaté que les commerçants et les clients du monde entier apprécient la polyvalence de Tap to Pay sur iPhone, et dans une région aussi diversifiée que le Canada, nous sommes impatients de permettre aux entreprises de toute taille d’effectuer facilement des transactions d’un océan à l’autre avec un simple iPhone », a commenté par communiqué Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet.

Selon Paiements Canada, 89 % des Canadiens utilisent déjà le paiement sans contact, dont la popularité a explosé avec la pandémie. L’utilisation de Paiement rapide n’entraînera pas de frais supplémentaires pour les commerçants ou les clients, précise-t-on.

Les plateformes transactionnelles, les Square et autres Moneris, ont toutefois chacune leur mode de tarification spécifique. À titre d’exemple, Square, selon son site internet, impose des frais de 2,65 % sur les transactions, en plus des frais exigés par les émetteurs de cartes de crédit.

Ces fournisseurs peuvent également ajouter une couche de sécurité aux transactions en exigeant un numéro d’identification personnel (NIP). Autre élément de sécurité, le commerçant ou le particulier utilisant Paiement rapide ne peut modifier son nom dans l’application, celui-ci étant validé par la plateforme transactionnelle. Les limites de montants relèvent également de cette dernière.