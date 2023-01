Y a-t-il appareil plus bête, mais plus essentiel qu’un chauffe-eau ? La première affirmation n’est plus vraie quand on lui installe un contrôleur Calypso, capable de contrôler tout chauffe-eau, de consigner la température et de respecter les périodes de pointe d’Hydro-Québec. Il peut aussi couper l’eau en cas de fuite, mais seulement avec une valve compatible.

On aime

Sinopé avait déjà développé un contrôleur de charge capable d’aller jusqu’à 50 ampères. La petite entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu est allée plus loin avec un contrôleur moins coûteux spécifiquement destiné au chauffe-eau, le Calypso. Cette petite boîte comporte trois fils qui s’insèrent entre le chauffe-eau et l’alimentation électrique, avec une charge maximale de 20,8 ampères. Deux prises à l’avant permettent d’y brancher une sonde de température collée au réservoir intérieur ainsi qu’un câble de détection d’eau.

Il faut ensuite coupler le Calypso avec la passerelle Zigby conçue par Sinopé, le GT130. On peut alors tout contrôler à partir de l’application mobile maison Neviweb, qui indique la température relevée et la puissance du courant en temps réel. Tout est consigné dans un tableau, en dollars ou en kWh, depuis 48 heures, 30 jours ou 24 mois.

À ce premier niveau de base, on peut facilement fermer le chauffe-eau d’un clic ou simplement s’amuser à comparer sa consommation d’eau chaude d’une journée ou d’une semaine à l’autre.

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ L’appareil s’installe sur l’entrée électrique du chauffe-eau.

Par défaut, le Calypso relancera le chauffe-eau lorsque la température de l’eau rapportée par la sonde descend sous les 45 °C, la température inférieure limite pour la santé. Cette fonction peut être désactivée. Il ne peut évidemment dépasser la température maximale commandée par le thermostat mécanique du chauffe-eau, généralement entre 55 et 60 °C.

Mais il y a plus. Sinopé, même si elle n’a pas été retenue comme fabricant pour la filiale d’Hydro-Québec Hilo, peut commander à ses appareils compatibles de s’ajuster aux périodes de pointe. Ces programmes, appelés Crédit hivernal ou Flex D, permettent des économies quand on diminue sa consommation d’électricité à des moments critiques, annoncés par Hydro-Québec la veille.

Et le Calypso, justement, est compatible. En plus, il peut fonctionner sur n’importe quel modèle de chauffe-eau demandant moins de 20,8 ampères, à la différence du produit similaire proposé par Hilo qui exige un chauffe-eau installé par HydroSolution.

Le 22 décembre dernier, alors que deux périodes de pointe entre 6 h et 9 h ainsi que de 16 h à 20 h étaient prévues, nous avons pu voir le Calypso à l’œuvre avec le Crédit hivernal d’Hydro-Québec. Le contrôleur n’était pas seul, précisons-le, le chauffage central bien plus énergivore étant lui aussi conscrit. Le chauffe-eau n’a pas démarré pendant les heures de pointe et même deux heures avant, malgré une douche en matinée.

CAPTURE D’ÉCRAN Aperçu de la consommation électrique du chauffe-eau pendant 48 heures

Chez Sinopé, on estime qu’en hiver, 20 % de la consommation électrique est destinée au chauffe-eau. Économies totales le 22 décembre dernier, selon Hydro-Québec : 38,19 $, pour 73,51 kWh crédités.

À ce contrôle appelé Éco Sinopé s’ajoute une longue liste d’automatisations dans lesquelles on peut intégrer le Calypso. On peut ainsi allumer ou éteindre le chauffe-eau selon l’heure, le lever ou le coucher du soleil, la géolocalisation d’un des téléphones enregistrés, le déclenchement d’un autre appareil Sinopé ou les commandes vocales par Alexa et l’Assistant Google.

On aime moins

Le câble de détection d’eau placé au pied du chauffe-eau permet de couper l’alimentation en cas de fuite, grâce à un autre appareil de Sinopé, la valve Sedna. Or, seule la Sedna Zigbee, et non le modèle WiFi, est compatible avec cette fonction. Sans la bonne valve, la détection de fuite est inutile.

On annonce une version WiFi du Calypso ce printemps, mais en attendant, un deuxième appareil, la passerelle GT130 au coût de 99,99 $, est indispensable.

On achète ?

Il y a deux profils d’utilisateurs qui peuvent réellement tirer profit du Calypso : ceux qui sont inscrits à la tarification dynamique d’Hydro-Québec et ceux qui veulent éteindre ou allumer leur chauffe-eau à distance ou avec la géolocalisation, pour un chalet ou une absence prolongée de la maison. On a ici un appareil intelligemment conçu, fabriqué par une entreprise québécoise dont nous pouvons confirmer la fiabilité des appareils depuis notre premier essai en 2015.

On pourrait ajouter à ces deux groupes les bricoleurs, curieux et amateurs de nouveautés qui vont s’amuser à traquer la consommation d’eau chaude de la famille ou multiplier les automatisations pour chercher des économies. L’utilité de l’appareil nous semble alors moins évidente.