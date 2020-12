Il y a bien eu quelques jeux de combat spatial de Star Wars, surtout dans les années 1990, mais un des fantasmes des fans n’a jamais été aussi bien comblé qu’avec le dernier jeu du studio montréalais Motive, Star Wars : Squadrons.

Karim Benessaieh

La Presse

« Notre objectif premier a toujours été de livrer l’expérience la plus immersive de combat dans l’espace dans l’univers de Star Wars, de faire vivre la fantaisie d’être un pilote », explique Jean-François Poirier, producteur principal. L’amateur de scénarios élaborés restera sur sa faim, mais le contrôle des vaisseaux est jouissif et le graphisme de ce jeu de tir à la première personne est magnifique, avec une fonction de réalité virtuelle en prime.

Plans

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Au tour de Montréal d’avoir droit à la mise à jour sur l’application de navigation GPS Plans.

Depuis 2018, Apple reconstruit de fond en comble son application de navigation GPS, Plans. Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne, c’est au tour du Canada et de Montréal d’avoir droit à ce traitement de beauté depuis jeudi. Les cartes des grandes villes, auxquelles s’ajoutent quelques centaines de plus petites villes, sont nettement plus détaillées. On y retrouve notamment la position des caméras radars, des feux de circulation, des sorties intéressantes et des points de recharge pour les voitures électriques. Siri s’adresse maintenant au conducteur dans un langage plus naturel, ne se contentant pas d’annoncer par exemple qu’il faut tourner à droite, mais « à droite après le prochain feu », et peut envoyer par notification ou SMS une estimation du moment de l’arrivée.

Internet illimité

PHOTO TIM WIMBORNE, REUTERS Vidéotron a annoncé cette semaine l’abolition des limites de données sur tous ses forfaits internet, résidentiels et affaires, du 20 décembre au 3 janvier 2021.

Dans un geste à saluer même s’il rappelle de façon désagréable le confinement du printemps dernier, Vidéotron a annoncé cette semaine l’abolition des limites de données sur tous ses forfaits internet, résidentiels et affaires, du 20 décembre au 3 janvier 2021. « Plus que jamais, les familles québécoises doivent rester connectées et nous sommes heureux de pouvoir continuer à aider, surtout quand ça compte vraiment », a expliqué dans un communiqué Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. C’est également cette entreprise appartenant à Québecor qui avait été la première, dès le 13 mars, à faire cette fleur jusqu’à la fin de juin, rapidement suivie par les autres fournisseurs. Cette fois, aucun de ses concurrents ne l’a encore imitée.

