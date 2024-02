Génie Une première unité de recherche en génie lunaire

Une unité de recherche en génie lunaire, Astrolith, a été lancée en janvier à Polytechnique Montréal. Unique au Canada, elle regroupe l’expertise des sept départements de l’école pour développer des technologies pour les infrastructures et l’exploitation des ressources spatiales et cislunaires. Cofondateur et directeur d’Astrolith, Giovanni Beltrame, professeur au département de génie informatique et génie logiciel à Polytechnique Montréal, répond à nos questions.