Énergies renouvelables Coup de pouce renouvelé pour Nergica

Développement économique Canada (DEC) a récemment annoncé le renouvellement du financement du centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Nergica. L’organisme à but non lucratif gaspésien utilisera la somme de 3,5 millions de dollars pour poursuivre ses activités de recherche et de développement dans les filières éolienne et solaire.