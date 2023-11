Qu’ont en commun les ascenseurs du métro de Montréal, du centre Vidéotron de Québec et ceux qui connecteront l’aéroport Montréal-Trudeau au réseau du REM ? Tous sont signés par Ascenseurs Maxi, un fabricant d’ascenseurs conçus sur mesure situé à Québec. Portrait.

« Notre fierté, c’est de laisser notre marque dans ce qui fait l’actualité », explique Niki Delisle, PDG d’Ascenseurs Maxi, en entrevue avec La Presse. Récemment, l’entreprise a conçu les ascenseurs d’une vingtaine de maisons des aînés, et travaille actuellement à fabriquer ceux du nouvel hôpital Enfant-Jésus, à Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Conception à partir de modélisation 3D chez Ascenseurs Maxi

Pourtant, Ascenseurs Maxi a connu d’humbles débuts. Fondée en 1979 dans la région de Québec, l’entreprise est restée fidèle à un petit réseau de clients locaux durant ses 30 premières années. Les projets de grande envergure sont venus après 2016, quand Niki Delisle a fait l’acquisition de l’entreprise.

Dès que je suis arrivé, j’ai embauché beaucoup de jeunes. On a relancé l’entreprise presque comme une start-up. Niki Delisle, PDG d’Ascenseurs Maxi

D’une quinzaine d’employés, avant son rachat, l’équipe d’Ascenseurs Maxi s’est agrandie, pour inclure aujourd’hui plus de 70 ingénieurs, mécaniciens, gestionnaires et techniciens.

L’entreprise embaucherait même davantage, si la pénurie de main-d’œuvre ne sévissait pas. « Donne-moi 30 employés de plus, et en un mois, ils seront occupés par-dessus la tête », assure le président-directeur général.

Répondre présent

Le succès d’Ascenseurs Maxi s’explique par sa flexibilité, d’après Niki Delisle. « On n’est pas visionnaires, on est opportunistes : quand on voit un projet passer, on répond présent et on travaille fort. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Ascenseurs Maxi compte plus de 70 ingénieurs, mécaniciens, gestionnaires et techniciens.

Parce que l’entreprise se spécialise dans le sur-mesure, chaque projet demande de se réinventer. « Ça nous a obligés à avoir des processus plus rigoureux, plus sévères, mieux organisés », explique Niki Delisle. Le président-directeur général donne en exemple les ascenseurs conçus pour le métro de Montréal. « C’est très exigeant, c’est sous la terre, dans des espaces déjà déterminés, donc les contraintes sont extrêmement élevées. »

Relever de tels défis serait impossible sans une équipe technique solide, selon Niki Delisle. « Ça nous permet de faire le design et l’ingénierie pour des applications très complexes. »

Un rayonnement

Niki Delisle est particulièrement fier du contrat qu’il a signé avec l’aéroport Montréal-Trudeau, au printemps 2023. « C’est notre plus gros projet jusqu’à présent », ajoute-t-il.

L’entreprise concevra les 10 ascenseurs qui connecteront l’aéroport au réseau du REM, une proposition « extrêmement complexe, qui nous emmène au niveau des grands projets d’infrastructures », précise Niki Delisle. Chaque ascenseur aura une capacité de charge de 800 lb et roulera à une vitesse de 400 pieds par minute. « C’est très élevé, par rapport aux normes de l’industrie. Ce volet technique est très stimulant pour notre équipe », note le président-directeur général.

Le projet, dont le premier chantier est prévu au printemps 2024, offrira un rayonnement sans précédent à Ascenseurs Maxi.

Les gens de partout dans le monde qui arriveront à Dorval vont utiliser l’équipement d’une petite usine de Québec. C’est cool ! Niki Delisle, PDG d’Ascenseurs Maxi

L’ascension de l’entreprise ne passe pas inaperçue. Cet automne, Ascenseurs Maxi comptait parmi les lauréats des Prix performance Québec et des prix Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). En plus de servir de bonne publicité à l’entreprise, ces distinctions nourrissent le moral des troupes. « Pour nos employés et pour leur motivation, ça vaut de l’or », souligne Niki Delisle.