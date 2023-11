Laval a été visité par 1,4 million de touristes en 2022 ; ils y ont dépensé un peu plus de 104 millions de dollars. Avec l’inflation persistante et le ralentissement économique, comment les entreprises du secteur entendent-elles garder leur dynamisme ? Éléments de réponse.

Julie Roy Collaboration spéciale

Rouvert depuis la fin de janvier, le Musée de la santé Armand-Frappier n’a pas encore retrouvé son rythme de visiteurs prépandémique, mais l’établissement muséal ne ménage aucun effort pour retrouver son dynamisme. Premier geste, créer un pôle muséal scientifique. « On s’est associé au Cosmodôme pour faire des forfaits avec l’idée de faire voir au visiteur l’infiniment grand à l’infiniment petit », souligne la directrice du musée, Guylaine Archambault.

Devant la baisse du soutien du gouvernement, l’établissement est également en mode alliance avec 12 autres musées à vocation scientifique, afin de les rendre plus visibles aux yeux du public.

« Le projet est à ses débuts, mais l’objectif est de s’organiser pour mieux faire notre promotion. » Parallèlement, depuis le printemps dernier, le musée a d’ailleurs lancé sa chaîne YouTube avec Microdose de sciences, des capsules qui proposent des faits scientifiques en lien avec l’actualité et la programmation en cours.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Musée Armand-Frappier, à Laval, a rendu ses expositions le plus ludique possible.

Côté expositions, tout a été mis en place pour que l’endroit soit le plus ludique possible. L’exposition permanente 4, 3, 2, 1 Santé ! aborde les grands enjeux de santé de façon interactive, et l’exposition temporaire Manger ! L’exposition qui nourrit aborde le plaisir de manger.

Quand la météo joue des tours

Laval possède également une offre variée d’options à l’intérieur. « C’est là l’une de nos forces. On dispose d’une offre d’activités diversifiées intérieures toute aussi originales les unes que les autres », commente Andrée-Anne Proulx, directrice des ventes et du marketing à Tourisme Laval. Jeux d’évasion (Escaparium, Immersia, Cube Secret), simulateur de vol (Aerosim Expérience), escalade (Escalade Clip’n climb), trampoline (iSaute), matchs de hockey (Place Bell), féerie des lumières (Illumi) et même le curling ne sont que quelques-uns des choix. « L’inflation n’a pas freiné l’achalandage puisque pour une dizaine d’attraits tarifés, on note une hausse de 57,8 % », constate la directrice des ventes.

Des millions d’investissements

Laval est une destination privilégiée pour le tourisme d’affaires. Un visiteur sur deux s’y retrouve pour le travail. Uniquement l’an dernier, 136 évènements ayant généré 40 nuitées ou plus se sont tenus dans les hôtels lavallois. Les investissements hôteliers se sont d’ailleurs multipliés au cours des trois dernières années. Le Grand Times Hôtel Laval a ouvert en juin 2021. Investissement de 36 millions et ajout de 143 chambres. Quant au Sheraton Laval – Centre de congrès, les travaux se sont terminés en avril dernier au coût de 20 millions pour un ajout de 30 % de superficie. Dernier en date, le nouveau Résidence Inn Laval par Marriott a ouvert en octobre dernier. Un autre hôtel de 188 chambres est à prévoir, le Marriott Courtyard – Espace Montmorency. Son ouverture est prévue en février 2024 pour un investissement de 45 millions.