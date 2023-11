PHOTO FOURNIE PAR LE RFAQ

Dans la catégorie Entrepreneure d’impact, le prix Moyenne entreprise est remis à Marilyne Vallières, CPA, cofondatrice et présidente d’entreprises spécialisées en signalisation routière. Elle a concrétisé son rêve d’entrepreneuriat en développant et en acquérant des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 200 travailleurs. Signalisation de Ville offre un service clés en main avec la coordination de chantier, les plans de signalisation signés et scellés, les signaleurs routiers, la location et l’installation de matériel.