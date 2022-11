Benoit Côté, planificateur financier et conseiller en assurance et rentes collectives pour Gestion Financière Intégrale

Si pour plusieurs l’âge de 65 ans représente le début de la retraite, on oublie parfois un autre cap important, celui des 71 ans. C’est la limite qu’a choisie le gouvernement pour cotiser à un REER et le début de l’obligation du décaissement. Quelle stratégie doit-on avoir en tête pour passer cette étape en douceur ? Avis d’experts.

Julie Roy Collaboration spéciale

De REER... à FERR

Aucune échappatoire possible, la transformation du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) doit se faire au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans. Arrivé à cette étape, il ne sera plus possible non plus de cotiser à votre REER, à moins de cotiser au REER d’un conjoint plus jeune. « Vous devez obligatoirement commencer à décaisser l’année qui suit, mais vous pouvez, si vous le désirez, décaisser l’année de la transformation. Il y a un retrait minimum la première année à 5,28 % qui va en accroissant les années suivantes, mais il n’y a pas de montant maximum pour les retraits », explique Benoit Côté, planificateur financier et conseiller en assurance et rentes collectives pour Gestion Financière Intégrale. Si vous oubliez cette étape, les sommes vont tout de même se transformer en FERR. Un trio d’experts composé de Jean-Michel Parent, Sébastien Aubin et William St-Sauveur, planificateurs pour Planica, souligne que les placements dans un FERR continuent malgré tout de fructifier.

Décaisser selon l’âge du conjoint plus jeune

Si vous n’avez pas besoin de l’argent de votre REER et souhaitez décaisser le moins possible, le gouvernement permet de décaisser en fonction de l’âge d’un conjoint plus jeune. « Ça peut être avantageux, car le versement minimum sera alors moins élevé », estime Benoit Côté.

Acheter une rente viagère

Une autre option est l’achat d’une rente viagère auprès d’une compagnie d’assurance. Cette stratégie à l’avantage de vous procurer une certaine paix d’esprit, car tous les mois, vous recevrez toujours la même somme d’argent. « Les facteurs qui déterminent le montant de la rente sont : l’âge, l’espérance de vie et les taux d’intérêt. Selon la somme déposée dans la rente et le taux d’intérêt en vigueur au moment du dépôt, l’assureur déterminera le montant des versements en tenant compte des garanties choisies », explique Benoit Côté. L’achat d’une rente ne doit toutefois pas être pris à la légère, car cette décision est irrévocable. C’est pour cette raison que Benoit Côté recommande de ne jamais y mettre 100 % des actifs. Loin d’être fervent de cette option, le trio d’experts souligne que la faiblesse des taux d’intérêt des dernières années a considérablement diminué l’avantage de la rente viagère.

REER immobilisé (CRI) – FRV

Si vous possédez un REER immobilisé, il faut savoir que la transformation du compte de retraite immobilisé (CRI) en fonds de revenu viager (FRV) doit également se faire au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans. Vous devez obligatoirement commencer à décaisser l’année qui suit, mais vous pouvez, si vous le désirez, décaisser l’année de la transformation. Dans le cas de comptes immobilisés, il y a un versement annuel minimum, mais également un versement maximum. Pour les comptes immobilisés sous juridiction provinciale, il y a possibilité de faire un retrait sous forme de « revenu temporaire » entre 54 ans et 64 ans. Pour ceux sous juridiction fédérale, il y a possibilité de retirer 50 % du montant une fois seulement à partir de l’âge de 55 ans.

Encaisser la totalité de ses REER

Le trio d’experts de Planica est catégorique : cette solution représente un désastre financier. « Vous avez réussi à amasser 400 000 $, vous allez en donner 200 000 $ au gouvernement. » L’option peut toutefois être envisagée dans le cas d’une mort prévisible. « Il y a beaucoup de variables à prendre en compte, comme la situation familiale, la situation fiscale et la situation émotive. S’il y a un conjoint, on peut lui transférer des sommes. C’est du cas par cas. »

Des gestes à faire avant ses 71 ans

Les trois experts de Planica estiment que certains gestes peuvent être faits avant d’atteindre les 71 ans, notamment augmenter ses cotisations pour maximiser ses droits REER et aller faire un rattrapage des droits REER non utilisés. « La déduction fiscale à laquelle vous aurez alors droit ne devra pas nécessairement être réclamée dans l’année. En fait, vous pourrez la réclamer n’importe quand à l’avenir lorsqu’il sera plus avantageux pour vous de réduire votre revenu imposable », expliquent-ils.