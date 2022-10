La jeune entreprise Ferreol Skis vient de lancer un projet de recherche visant à fabriquer des skis recyclables intégrant l’aluminium dans la fabrication. En contrebas des pistes du mont Sainte-Anne, ses trois associés fondateurs entendent concilier la durabilité et la performance dans la conception de leurs skis de randonnée alpine.

Didier Bert Collaboration spéciale

L’hiver prochain, les skis écoresponsables de Ferreol Skis seront commercialisés pour la première fois hors du Québec, à Kenmore, au pied des Rocheuses, en Alberta. Cette première est la suite logique de l’essor de la PME de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui double ses ventes chaque année dans ses huit points de vente répartis dans chaque région québécoise où se pratique le ski de randonnée alpine hors piste.

Ferreol Skis est née de la rencontre de ses trois associés passionnés de ski : Jonathan Audet, champion du Québec de ski slopestyle en 2014, Félix Lapointe, médaillé de bronze aux championnats canadiens de cyclisme sur route en 2013, et Étienne Boucher. C’est en se côtoyant au baccalauréat en génie mécanique de l’Université Laval qu’ils ont pris conscience qu’ils avaient le même souci de concevoir des skis durables et qu’ils avaient tous trois la fibre entrepreneuriale.

« Dès le début, nous avons voulu nous positionner comme pionniers dans l’industrie durable », explique Jonathan Audet. Ferreol Skis a immédiatement privilégié des matériaux locaux, biosourcés ou recyclés. La PME a même élaboré un projet de fabrication utilisant la fibre de lin.

Vers des skis recyclables

C’est en cherchant à aller encore plus loin dans cette démarche que les trois associés se sont intéressés à l’utilisation de l’aluminium.

PHOTO PAUL DIONNE, COLLABORATION SPÉCIALE Jonathan Audet

Au Québec, on a la chance de produire l’aluminium le plus vert au monde. On trouvait ça intéressant de développer de nouvelles façons de faire des skis en s’appuyant sur cette possibilité. Jonathan Audet, cofondateur de Ferreol Skis

C’est que l’aluminium permet de réduire les quantités de fibres et de colles utilisées, tout en offrant des performances sur la neige qui sont comparables à celles obtenues avec des skis classiques, explique l’entrepreneur.

Étudiant à la maîtrise en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke, Jonathan Audet travaille sur le comportement des skis alpins sur la neige. Et un partenariat vient de voir le jour entre Ferreol Skis, Rio Tinto et le département de génie mécanique de l’Université de Sherbrooke, avec le professeur Alexis Lussier Desbiens comme directeur de recherche. Ce projet, qui s’étalera sur trois années, vient de démarrer en septembre. Il vise « à développer une prochaine génération de skis, qui seront recyclables en fin de vie », souligne Jonathan Audet.

L’accumulation d’expertise en conception de skis écoresponsables n’a pas seulement conduit l’entreprise à mettre sur le marché trois modèles de skis de randonnée alpine, fabriqués au Québec et conçus pour faire preuve d’agilité et de polyvalence, des qualités requises pour profiter du ski hors piste dans l’est de l’Amérique du Nord, précise M. Audet. Ferreol Skis entend aussi mettre ses recherches au service des autres fabricants de skis. « Des dépôts de demandes de brevets sont en cours », confie Jonathan Audet. « On est en avance sur l’industrie du ski. Si on veut maximiser notre impact, il faut que nos travaux servent à toute l’industrie du ski. »