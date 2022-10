C’est nouveau, c’est innovateur et surtout, c’est local. Dès la mi-novembre, les New-Yorkais (et les touristes) pourront utiliser deux abris à vélos intelligents produits par la PME québécoise Poitras Industries, en plein cœur de la métropole américaine. Cerise sur le gâteau : l’un des abris se trouvera à quelques pas de Times Square.

William Thériault Collaboration spéciale

Le premier abri sera installé à l’entrée du Holland Tunnel, qui sépare New York de l’État voisin du New Jersey. Le second sera placé devant l’édifice de la Port Authority, à l’angle de la 43e Rue et de la 8e Avenue. À cet endroit, il suffit de marcher cinq minutes pour se rendre au mythique Times Square.

« C’est vraiment une place où la circulation pédestre est énorme », observe René Thibeault, directeur projets et conception chez Poitras Industries, en entrevue.

Concrètement, les abris « faciles d’utilisation et d’entretien » sont des cubes en aluminium au look épuré, qui contiennent une vingtaine de réceptacles interactifs pour verrouiller des vélos.

Le modèle standard est long de 13 pieds, large de 4 pieds, et comportera des espaces publicitaires ainsi qu’un toit vert orné d’un petit jardin. « Ils ne sont pas “obstruants”, sont très illuminés et sécuritaires », ajoute René Thibeault.

L’idée originale provient de la PME new-yorkaise Oonee, qui a justement donné son propre nom au produit. Associée à elle, l’équipe de Poitras Industries donne un coup de main pour le design, mais se charge également de la fabrication, de l’intégration des systèmes et de la livraison.

Pour l’instant, il y en a seulement 2, mais l’objectif est d’en produire de « 20 à 30 pour les deux premières années, et 50 par année » ensuite.

IMAGE TIRÉE DE TWITTER Le modèle standard est long de 13 pieds et large de 4 pieds.

C’est le succès des deux premiers qui va déterminer l’ampleur de cette aventure. Si ça fonctionne à New York, je suis persuadé que ça va fonctionner partout. René Thibeault, directeur projets et conception chez Poitras Industries

Une application aux commandes

« Tout va être contrôlé par application : ça va fonctionner avec un abonnement, explique René Thibeault. Elle va te dire l’abri le plus près de toi, s’il y a un casier disponible. Tu vas même pouvoir réserver ta place. »

« En arrivant, tu scannes ton téléphone pour faire ouvrir les portes coulissantes de l’abri. Pour les barrures intelligentes, tu prends la chaînette et tu l’insères dans un trou au mur. Une lumière rouge te signale que c’est sécurisé. »

IMAGE TIRÉE DE TWITTER Un abri coûte environ 100 000 $.

Les tarifs ou les modalités de l’abonnement n’ont pas encore été déterminés. Par contre, la Ville de New York a déjà précommandé 12 autres abris intelligents, pour la somme approximative de 1 million de dollars. Un seul d’entre eux peut valoir environ 100 000 $.

Pour la suite des choses, Poitras Industries vise essentiellement « toutes les villes métropolitaines en Amérique du Nord ». Après New York, Long Island et le New Jersey, la PME a déjà établi une liste de marchés à privilégier : Chicago, Washington, Miami et Orlando. Los Angeles aussi, mais sa position sur la côte ouest des États-Unis complique les choses.

Au Canada, Toronto et Montréal sont d’éventuelles villes candidates, mais présentent davantage de défis en raison de leur climat.