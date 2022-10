De nombreux évènements s’adressant aux entrepreneurs, et plus précisément aux PME, se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

La Presse

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Vous pensez faire une incursion aux États-Unis ? Le territoire américain comporte plusieurs risques concernant la propriété intellectuelle, plus particulièrement dans le cas de la fabrication de produits et la prestation de services. Une formation utile pour toute entreprise qui désire exporter aux États-Unis ou qui y exerce déjà des activités commerciales.

AGORAlliance

Marier neurodiversité et entrepreneuriat, comment réussir ? Selon l’Indice entrepreneurial québécois 2021, près de deux fois plus de propriétaires d’entreprise affirment qu’ils sont neuroatypiques (11,2 %) comparativement aux personnes qui ne mènent pas de processus entrepreneurial (6,5 %). Ce webinaire offre un survol des sortes de neuroatypies, celles qui sont les plus fréquentes chez les entrepreneurs, mais aussi l’expérience d’une entrepreneure aguerrie.

Laval économique

Dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre, les PME doivent absolument innover pour assurer leur pérennité. Laval économique offre un atelier qui vise à amener les entreprises à être proactives et à intégrer l’innovation et les outils adaptés à l’évolution technologique pour attirer des talents à travers des offres d’emploi plus attrayantes.

Jeune chambre de commerce de Montréal

L’équité, l’inclusion et la diversité (EID) sont désormais des priorités au sein de notre société. Cependant, quelle place occupent-elles au sein des entreprises ? Y a-t-il de la place pour la diversité en entreprise ? La preuve est faite que plus une entreprise a une diversité au sein de ses employés, plus il y a une influence sur le modèle d’affaires des variables sociales et environnementales. Comment s’illustrent les notions d’inclusion et de diversité au sein des entreprises, dans leurs pratiques ou même dans leurs activités ? Réponses dans ce webinaire offert par la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

Salon Stratégies PME

La 10e présentation du salon Stratégies PME se tiendra les 17 et 18 novembre au Palais des congrès de Montréal et accueillera plus de 400 experts qui offriront des conseils aux dirigeants de PME. L’évènement propose également 130 conférences.

PME Montréal

De l’idée au lancement d’entreprise. Que ce soit pour vous orienter lors de la phase exploratoire, pour valider une idée d’affaires ou pour trouver des outils et ressources, PME Montréal offre des séances d’information sur le démarrage d’entreprise. Au menu : tour d’horizon des aides et du soutien offerts, les bonnes questions à se poser avant de faire le grand saut et les éléments essentiels pour valider son idée ou son projet d’affaires.