La Zone Agtech en bref : ce sont 414 millions d’investissement pour les deux sites, dont 85 millions uniquement pour Repentigny, une superficie totale de 15 kilomètres carrés, ce sont aussi 1200 emplois envisagés et 3000 scientifiques, partenaires et utilisateurs potentiels.

Cinq minutes, c’est le temps qu’il a fallu pour convaincre Éric Sansregret, vice-président finances du Groupe Riendeau, d’investir dans la construction d’un immeuble de 27 000 p2. Cet édifice sera le premier érigé sur le deuxième site de la Zone Agtech à Repentigny et servira à loger de futures entreprises. Coût de l’investissement : 5,8 millions de dollars.

Julie Roy Collaboration spéciale

Profiter d’une future synergie

Situé à Repentigny, le Groupe Riendeau est dans les affaires depuis 35 ans et compte une vingtaine d’entreprises. Il est plus connu pour son savoir-faire dans le domaine de la viande, un secteur qui n’a rien à voir avec la Zone Agtech. « La Zone priorise les solutions qui permettent de réduire l’empreinte environnementale de l’agriculture actuelle. Cela comprend l’agriculture de précision, la valorisation de résidus, tout le secteur de la robotisation et de l’automatisation, l’agriculture intérieure en environnement contrôlé et la branche des bioproduits végétaux, alternatives aux protéines animales », explique Marilou Cyr, directrice générale de la Zone Agtech.

Pourquoi donc investir à cet endroit ? Pour Éric Sansregret, la réponse est simple, le monde attire le monde. « Il s’agit d’un pôle agricole en devenir. Plus il y a de voisins dans le même domaine, plus il se crée une synergie. Pour nous, c’est une occasion unique de voir les expertises s’y développer, que ce soit dans le secteur de la surgélation et même dans la recherche de nouvelles protéines. Sans parler de tout ce qu’il sera possible d’offrir comme services notamment la congélation, le transport, etc. On y voit de futurs partenariats commerciaux. »

Un retard nommé pandémie

Le Groupe Riendeau est prêt à lancer son projet depuis au moins un an. « C’est un projet où il y a une vision et une volonté politique. Tout le monde pousse dans le même sens et on a eu un bel appui régional et de la Ville de Repentigny. » Les retards seraient plutôt attribuables au manque de structures d’acier en lien avec les conséquences de la pandémie. Si tout se déroule sans embûche, l’immeuble devrait pouvoir recevoir ses premiers locataires au début de 2023.

Une année effervescente

Même si le projet a pris du retard, les 10 employés de la Zone Agtech ne se sont pas tourné les pouces au cours de la dernière année. Plus de 15 entreprises ont signifié qu’elles allaient s’installer dans un délai d’un à deux ans dans l’un des secteurs de la zone. Sans parler des 75 partenariats qui se sont confirmés avec différentes organisations (grandes entreprises, établissements d’enseignement, chaires de recherche, réseau d’innovation comme le CINTECH agroalimentaire, Génome Québec, etc.) « La dernière année a été effervescente. Il y a eu les nouvelles entreprises qui ont été sélectionnées pour un accompagnement dans leur implantation ou la réalisation de leur projet d’innovation, de démonstration ou de commercialisation de l’innovation et les quatre projets en lien avec le parcours d’innovation, incubation et accélération. Nous sommes aussi en recrutement pour deux nouvelles cohortes de 5 à 10 entreprises », explique Marilou Cyr.

Les Serres Point du jour voient le jour

Autre bonne nouvelle pour la Zone Agtech, un important complexe de production de tomates est maintenant en activité du côté de L’Assomption. Les Serres Point du Jour ont amorcé leurs activités en août dernier à la suite d’un investissement de 1,9 million. Les fondateurs Robert Thérien, agronome, et Jocelyn Magnan, ingénieur retraité d’Agriculture Canada, peuvent produire toute l’année parce qu’ils ont recours notamment à la solution d’éclairage DEL de Sollum Technologies. Un éclairage qui reproduit le spectre de la lumière naturelle.

Pour Marilou Cyr, ce premier pas est la preuve que l’écosystème Agtech du Québec évolue rapidement et permet d’accélérer la recherche de solutions pour atteindre l’autonomie alimentaire de la province. D’ici trois à cinq ans, le Zone Agtech estime qu’entre 100 et 150 entreprises s’y installeront, dont 50 à 60 entreprises qui seront dans une phase d’accélération.