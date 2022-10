Le Centre d’intégration d’expertise en technologie d’expérience client (CIETECH), situé au centre-ville de Repentigny, lancera mercredi un programme virtuel de formation comprenant huit cours offerts par sept experts, dont Daniel Fournier, président de DFSA, spécialiste en expérience client. Explications.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Né d’un projet de relance économique de la région, le CIETECH s’est converti en organisme à but non lucratif cette année. Et il s’est positionné dans le créneau de l’expérience client avec l’idée de devenir la référence en valorisation des technologies d’expérience client au Québec, explique sa directrice, Véronique Lacroix. « L’idée est de connecter l’innovation à l’expérience client », dit-elle.

Les acheteurs de produits et services dans à peu près tous les secteurs d’activité économique ou de consommation sont maintenant de plus en plus à l’aise avec les technologies, et ils sont même à l’affût des plus récentes avancées, explique Mme Lacroix.

Pour les entrepreneurs, cela veut dire que les attentes envers eux deviennent toujours plus élevées et qu’ils n’ont pas d’autre choix que de s’adapter et de modifier leurs pratiques. L’expérience client regroupe tous les ressentis d’un consommateur avant, pendant et après l’achat d’un produit ou d’un service. Les entrepreneurs doivent absolument les connaître, les comprendre et les exploiter, croit-on chez CIETECH.

Les formations

Les services offerts par CIETECH gravitent entre autres autour des formations. Il en propose un large éventail, mais à l’avant-plan de cette offre, on retrouve la Formation CX, qui se veut le parcours complet. Les cours seront offerts virtuellement en matinée durant huit semaines consécutives à compter du 12 octobre, mais la journée peut varier d’une semaine à l’autre. Daniel Fournier, qui a été le maître d’œuvre de la mise sur pied de cette formation, animera la septième semaine, alors que le cours traitera de la voix du client afin d’utiliser la rétroaction de la clientèle comme levier d’amélioration.

En cette période postpandémie, le moment est certainement approprié pour les entreprises d’accroître leur expertise en gestion de l’expérience client. « C’est elle qui est la gardienne de la promesse de marque, le meilleur moyen de se différencier comme organisation », dit Daniel Fournier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les bureaux de CIETECH à Repentigny

Cotravail et transformation numérique

Le CIETECH met à la disposition des entrepreneurs et professionnels en technologie un espace de travail qui se veut un lieu d’échange créatif et innovant à Repentigny. Cela s’adresse autant au travailleur autonome qu’à l’entreprise comptant plusieurs employés. Espaces de bureau en aire partagée, espaces privés, salle de conférence et cuisine complète sont à la disposition des occupants.

L’entreprise à but non lucratif offre aussi un programme de transformation numérique fin d’aider les entreprises de la région à cibler leurs besoins et à choisir les solutions technologiques afin de soutenir et de poursuivre leur processus d’innovation, explique Véronique Lacroix. « Cela s’effectuera par la création/refonte de sites web, le développement d’applications appropriées, la mise en place de stratégies au niveau des médias sociaux, la cybersécurité et les outils de gestion », résume-t-elle.

Et à cela s’ajouteront le service-conseil à la carte et le financement. « CIETECH conseille les entreprises dans leur projet de développement et de commercialisation et les guide à travers les différentes options de financement », conclut Véronique Lacroix.