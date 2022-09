Les clients commerciaux sont de retour dans les Laurentides. Pour mieux les accueillir, des hôtels, centres de congrès et de villégiature ont fait peau neuve ou offrent de nouveaux services et de nouvelles activités. Voici quelques nouveautés en quatre thèmes.

Simon Lord Collaboration spéciale

Rénovations tous azimuts

Au Manoir Saint-Sauveur, la rénovation des chambres Évian de même que des salles de conférence et du lobby est maintenant achevée. Pour les plus aventuriers, l’auberge du Lac Morency a aménagé un tipi pour organiser des rencontres avec animation. Aventures Plein Air Saint-Hippolyte a également aménagé un tipi, avec des bancs, où il est possible d’organiser par exemple des soirées ou des activités de réseautage. À Tremblant, les rénovations achèvent au centre de congrès Camp de base, qui a subi d’importants dommages à la suite d’une crue soudaine en juin 2021. Il accueillera la clientèle d’affaires dès cet automne.

Restauration

À l’Impéria Hôtel & Suites de Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, le restaurant a fait peau neuve et est maintenant exploité sous l’enseigne maison Bistro Martini Grill. Il a ouvert en mars dernier, et le décor et la cuisine ont été renouvelés. Chez Aventures Plein Air Saint-Hippolyte, une formule « BBQ sur ponton » est maintenant offerte pour des groupes allant jusqu’à 10 personnes. Deux pontons sont offerts et les convives sont invités à apporter leurs consommations. Une salle de 20 personnes en forêt a aussi été aménagée pour les réunions et repas. Par ailleurs, un potager biologique et naturel, dont se servent les chefs pour préparer les repas, a été aménagé au Manoir Saint-Sauveur.

Sports et plein air pour activités d’équipe

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Aventures Plein Air Saint-Hippolyte offre des randonnées en Jeep et en VTT.

Le groupe Les Sommets investira 11 millions de dollars au cours de l’année pour améliorer ses infrastructures. Une bonne partie de cette somme servira à l’installation de La Laurentienne, une nouvelle remontée mécanique fixe de quatre places avec tapis d’embarquement sur le versant Sud du Sommet Gabriel. Les travaux sont entamés, et l’ouverture de cette nouvelle remontée est prévue pour le 1er décembre prochain. Une somme de 2 millions sera aussi investie en technologie d’enneigement au Sommet Saint-Sauveur, versant Avila, de même qu’aux sommets Morin-Heights et Gabriel. Chez Aventures Plein Air Saint-Hippolyte, qui offre des randonnées en Jeep et en VTT, des investissements ont par ailleurs été réalisés afin d’aménager de nouveaux sentiers et d’améliorer ceux qui existent déjà.

Consolidation d’équipe ludique

Aux Glissades sur tube du Sommet Saint-Sauveur, versant Avila, de nouveaux portillons de départ seront installés pour la saison à venir afin de faciliter l’accueil de la clientèle. Chez Aventures Plein Air Saint-Hippolyte, qui offre des excursions en Jeep, les véhicules sont en train d’être restaurés pour offrir des sorties thématiques : le jeep Jurassic Park, le jeep Hot Wheels et le jeep Barbie. Dix nouveaux VTT ont également été achetés pour bonifier son offre de randonnées en sentier. L’entreprise a par ailleurs noué des partenariats avec d’autres entreprises de la région et offre maintenant des combos d’activités à prix réduit sous forme de passeports qui donnent accès à trois activités.