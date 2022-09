La réalité virtuelle et augmentée de même que le métavers sont des technologies incontournables.

Organisation écoresponsable, expériences immersives et menu santé : les congrès et les réunions sont plus que jamais branchés sur les intérêts des participants afin de les attirer. Voici cinq tendances observées par les planificateurs d’évènements.

Emilie Laperrière Collaboration spéciale

Bien-être

Le bien-être est devenu un enjeu important dans le monde du travail, et ça se reflète aussi dans les congrès et les réunions. « Les participants veulent pouvoir faire de la méditation ou du yoga pendant les pauses », illustre par exemple Carol Damiani, cheffe d’équipe, développement des affaires et alliances stratégiques, chez Tourisme Montréal. Elle ajoute qu’on voit maintenant des plages horaires consacrées au temps libre.

Signe que le thème a la cote, des conférences sur le bien-être ou d’autres sujets connexes, comme l’alimentation santé, font désormais leur apparition dans les congrès plus traditionnels.

Écoresponsabilité

Les tasses en styromousse et les cadeaux corporatifs bon marché sont-ils en voie de disparition ? L’écoresponsabilité constitue en tout cas une tendance lourde.

Les organisateurs cherchent à créer des congrès responsables et à s’entourer de partenaires qui ont le même souci environnemental. Carol Damiani, cheffe d’équipe, développement des affaires et alliances stratégiques, chez Tourisme Montréal

Certains compensent les gaz à effet de serre générés par leur évènement, et les éléments recyclables ou compostables sont privilégiés.

Ann Cantin, directrice des communications et de la mise en marché de Québec Destination affaires, souligne que les organisateurs essaient de compenser l’impact de la pandémie pendant leur évènement en récupérant, par exemple, les masques des participants.

Alimentation santé

Les assiettes servies dans les salles de congrès du Québec ont bien changé. Bien sûr, la traditionnelle poitrine de volaille en sauce avec « patates pilées » et légume vert demeure, mais elle a maintenant de la compétition.

« Certains organisateurs proposent des menus sans viande. Les ingrédients locaux sont aussi mis en vedette. Ça va avec l’écoresponsabilité », estime Carol Damiani.

Il y a de plus en plus de demandes d’options végétariennes, mais aussi véganes pour les collations et les repas. Ann Cantin, directrice des communications et de la mise en marché de Québec Destination affaires

Pour répondre à la demande, certains organisateurs retiennent les services de camions de rue santé.

Nouvelles technologies

Les technologies sans contact ont fait leur apparition durant la pandémie pour assurer la distanciation entre les congressistes. De l’avis de Carol Damiani, elles sont là pour de bon.

Mais pour convaincre les gens de participer en personne aux évènements, de nouvelles activités sont proposées. « Les expériences immersives, uniques, permettent de vivre quelque chose qui ne serait pas possible derrière un écran », remarque-t-elle. La réalité virtuelle et augmentée de même que le métavers sont des technologies incontournables.

Les plateformes de réseautage permettent maintenant de faire des contacts avant, pendant et après l’évènement. « Beaucoup d’organisateurs commencent le réseautage en amont, en donnant la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conférencier, par exemple. »

Voyage nouveau genre

Comme le télétravail et le travail hybride ont été largement adoptés pendant la pandémie, certains employeurs rivalisent d’imagination pour cultiver l’esprit d’équipe. « Plusieurs entreprises qui n’ont plus de bureaux physiques organisent maintenant des voyages avec leurs employés pendant lesquels elles organisent des activités de consolidation d’équipe », remarque Carol Damiani.

Ces séjours permettent aux travailleurs de se retrouver – ou même de se rencontrer pour la première fois – tout en voyant du pays. « On le voit avec des entreprises locales et étrangères », précise l’experte de Tourisme Montréal.

Le mélange de travail et de tourisme plaît aussi aux congressistes, qui ont soif d’expériences locales.