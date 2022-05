Propriétaires de La Mangue Verte depuis 2006, Lysanne Gingras et Jean-Michel Tinayre ont vu leur service de traiteur haut de gamme frappé de plein fouet par la pandémie. Habitué aux évènements de plus de 1000 personnes, le duo établi à Québec a profité de la pause provoquée par la COVID-19 pour lancer Chickumi, une entreprise de transformation alimentaire de pois chiches.

L’île de la Réunion comme source d’inspiration

Jean-Michel Tinayre et Lysanne Gingras se sont rencontrés à l’île de la Réunion. Là-bas, l’homme d’affaires était chef pâtissier, une expertise qu’il a apportée ici. Désirant démocratiser les ingrédients végétaux en assurant un réel plaisir gustatif, les deux entrepreneurs ont décidé de se concentrer sur le pois et c’est tout. « Le pois chiche est très courant à l’île de la Réunion. C’est une denrée facile à manipuler et qui laisse place à la créativité. Avant d’arrêter notre choix sur ce produit, on a fait nos devoirs et regardé ce qui existait sur le marché ici. On s’est rendu compte qu’ici, on l’exploite surtout dans sa forme naturelle », explique l’entrepreneure.

Un prix en innovation

Bâtonnets croustillants à la sauce aigre-douce à l’orange et bâtonnets Buffalo et sauce BBQ à l’érable sont donc devenus les premiers bâtonnets de houmous en croûte de betterave jaune au monde. Ces produits ont d’ailleurs remporté le Prix Innovation en alimentation 2021 du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) dans la catégorie « produits nouveaux ou améliorés ». « On s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable et on revalorise plusieurs ingrédients comme l’eau d’érable déclassée et l’aquafaba, le liquide que l’on retrouve avec les pois chiches », souligne la femme d’affaires.

Objectif : des aliments bons en bouche

En plus des bâtonnets de houmous, Chickumi a mis sur le marché des galettes au concassé de pois chiches et oignons caramélisés. « Les gens aiment les hamburgers, et nos galettes sont une option qu’il suffit de réchauffer et qui s’inscrit dans une tendance. Selon les données de Neilsen 2020, 41 % des gens font des efforts pour réduire leur consommation de viande, et 42 % des milléniaux et 37 % des baby-boomers aimeraient avoir des repas qui demandent peu de préparation. C’est exactement ce que nous proposons. »

« Ma petite madame »

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL Au fil des mois, Lysanne Gingras s’est rendu compte que la transformation alimentaire était un tout autre monde et qu’elle devrait y faire sa place.

Démarrer une autre entreprise dans le domaine alimentaire aurait pu être simple pour le couple, surtout avec la solide réputation de La Mangue Verte, mais Lysanne Gingras admet qu’elle gagne sa crédibilité à la sueur de son front. Au fil des mois, elle s’est rendu compte que la transformation alimentaire était un tout autre monde et qu’elle devrait y faire sa place. Celle qui doit concurrencer des géants s’est inscrite au parcours Élite de l’école Entrepreneurship de Beauce où elle a fait la rencontre de son mentor, Alain Chalifoux, fondateur de la Maison Riviera. « Lors d’évènements dans ce milieu ou lorsque je me présentais, j’ai réalisé que j’étais ailleurs. “Ma petite madame”, avec des regards où on ne me considérait pas du tout, c’est arrivé. Je sais que je suis en apprentissage, que l’on recommence à zéro, mais on est certains que l’on va réussir. »

Évidemment, le plus grand défi de Chickumi est de convaincre les consommateurs de goûter ses produits. Déjà, il est possible de tenter l’expérience dans plusieurs restaurants, dont Archibald, Cosmos, Cochon Dingue. Depuis peu, on les retrouve aussi dans 155 épiceries Metro. « Quand les gens vont avoir goûté ce qu’on leur propose, ils vont en racheter. On leur offre du beau, du bon avec une expérience gustative. Notre objectif de croissance est d’atteindre le million et de commencer les exportations aux États-Unis d’ici deux ans. Regardez-nous bien aller. »