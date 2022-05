Béatrice et Gabriel Robichaud, cofondateurs de Panthera Dental

Déjà bien présente au Canada et aux États-Unis, Panthera Dental, une entreprise de conception et de fabrication des produits pour les restaurations dentaires, les opérations cranio-maxillo-faciales et le traitement des troubles respiratoires du sommeil, travaille maintenant à conquérir le marché européen.

Martine Letarte Collaboration spéciale

« Nous venons d’ouvrir un bureau à Paris, nous avons embauché nos premiers vendeurs en Angleterre, en Allemagne et en Corée du Sud pour développer le marché dans ces pays », affirme Béatrice Robichaud, cofondatrice de Panthera Dental et vice-présidente, marketing.

L’entreprise de Québec réalise déjà plus de 80 % de son chiffre d’affaires à l’extérieur de la province. Pour se tailler une place dans ce marché mondialisé où les concurrents sont généralement de très grandes entreprises, Panthera Dental mise sur l’innovation.

Nous avons plus de 60 brevets ou dessins techniques enregistrés, ce qui est astronomique pour une entreprise de 120 employés fondée il y a 10 ans, et c’est ce qui nous permet d’être un peu David qui se bat contre Goliath alors que nos concurrents ont souvent plusieurs milliers d’employés, sont cotés en Bourse et font des milliards en chiffre d’affaires. Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente, marketing, Panthera Dental

Augmentation de la productivité

C’est avec son frère, Gabriel, que Béatrice a fondé Panthera Dental. C’est de famille : leur père, Jean Robichaud, a fabriqué des prothèses pendant 40 ans et son nom est bien connu au Canada. Les deux cofondateurs rêvent grand, mais ils ont l’intention de garder toute la fabrication à Québec.

Pour y arriver, l’entreprise investit énormément en technologies. Panthera Dental est d’ailleurs cette année finaliste dans le concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans les catégories Accroissement de la productivité et Manufacturiers innovants pour les PME.

L’entreprise utilise notamment l’impression 3D pour fabriquer des pièces avec des formes impossibles à réaliser par l’usinage traditionnel. Elle a aussi pris le virage du manufacturier 4,0.

Cela signifie que non seulement nous avons des machines, mais elles se parlent en plus entre elles pour organiser la production plus efficacement, réduire les temps morts, améliorer la qualité, donc réduire les coûts et les délais de production. Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente, marketing, Panthera Dental

Cette optimisation de la gestion de la production, qui donne de la prévisibilité pour les jours à venir, aide aussi les employés à mieux organiser leurs horaires. « Par exemple, un employé peut savoir qu’un lot de produits sera prêt seulement en fin d’avant-midi, donc que s’il va chez le médecin tôt le matin, son absence ne dérangera personne et il aura juste à reprendre ses heures plus tard », illustre Mme Robichaud.

Pour optimiser le processus de fabrication, l’entreprise s’est installée un peu avant la pandémie dans un immeuble de 40 000 pi2 dans l’Espace d’innovation Chauveau, à Québec. La direction a aussi profité de l’occasion pour améliorer le confort de ses employés.

« Pour augmenter sa productivité et innover davantage, il faut avoir des employés heureux, et nous avons investi pour créer de beaux espaces, affirme Mme Robichaud. Nous avons notamment mis le paquet sur notre cuisine en bois massif toute vitrée qui attire le regard lorsqu’on passe devant l’immeuble sur l’autoroute. C’est un endroit agréable pour dîner ou pour faire des évènements. C’est important d’investir dans la qualité de vie de ses employés. D’ailleurs, notre taux de roulement est extrêmement faible. »