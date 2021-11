Représentant plus de la moitié (53 %) des entreprises de la province, les PME de moins de cinq employés ont une contribution indéniable à l’économie du Québec. Accaparés par les tâches du quotidien, des dirigeants peinent toutefois à améliorer ou à maintenir leurs performances. Comment y arriver ? La Presse a consulté deux spécialistes en entrepreneuriat. Pistes de solutions

Julie Roy Collaboration spéciale

Devenir maître de son temps

Réfléchir, se projeter dans l’avenir, regarder les tendances et surveiller son environnement d’affaires figurent parmi les premiers éléments à prendre en compte pour tout entrepreneur qui souhaite améliorer ses performances. Plus facile à dire qu’à faire ? Pas selon Brian King, professeur en entrepreneuriat à HEC Montréal. « Le propriétaire d’une PME a le pouvoir sur son temps. Il doit se libérer des heures dans sa journée pour penser à l’amélioration et à l’avenir de son entreprise. » Où trouver ces précieuses heures ? « L’idée qu’un dirigeant doit tout faire lui-même et qu’il faut faire des profits importants pour embaucher sont de fausses conceptions. On n’est pas obligé d’engager quelqu’un à temps plein, on peut très bien sous-traiter des tâches qui n’ont pas de valeur ajoutée comme la création d’un site web, la comptabilité, etc. L’important est que son temps soit mis aux endroits les plus bénéfiques pour l’entreprise », explique Olivier Germain, professeur en entrepreneuriat à l’ESG UQAM.

Partager le fardeau de la croissance

PHOTO FOURNIE PAR OLIVIER GERMAIN Olivier Germain, professeur en entrepreneuriat à l’ESG UQAM

La hausse du coût des intrants figure en tête de liste des obstacles mentionnés par les propriétaires de petites PME. Comment contourner ce problème ? En créant des alliances. « Il faut cesser de voir la concurrence comme une menace. Deux boulangeries situées dans la même rue vont se distinguer par le talent individuel du boulanger et non par l’acquisition des mêmes matières premières. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour faire diminuer les coûts des intrants, partager l’expertise d’un comptable, diviser des emplacements de stockage ou se séparer l’usage d’un même équipement ? », suggère Olivier Germain. Selon l’expert, il ne fait aucun doute que les modèles collaboratifs comme les espaces collaboratifs, les cuisines collectives, les coops sont des solutions à envisager.

L’incontournable réseau

Comment améliorer la performance de son entreprise ? « Il n’y a pas de réponse générique, cela dépend d’une entreprise à l’autre. La meilleure façon de le découvrir est d’avoir un regard extérieur et de discuter avec des gens de notre réseau. Ces gens vont être en mesure de vous ouvrir les yeux et vous dire quoi faire pour améliorer vos pratiques », soutient Brian King. Pour identifier ceux qui pourraient agir comme mentor, l’expert suggère de prendre contact avec les organismes économiques comme la BDC, de rencontrer des groupes liés à son industrie et même de surfer sur des sites comme LinkedIn. « Un entrepreneur doit éviter l’isolement et se créer un réseau. Il peut même s’embaucher un coach. Vous pourriez être surpris de voir combien de gens d’affaires sont prêts à donner de leur temps et prodiguer des conseils. »

L’enseignant recommande aussi aux entrepreneurs de recourir aux services gratuits offerts par les organismes gouvernementaux comme les corporations de développement économique, les incubateurs, les centres de recherche et d’innovation. « Embaucher des experts et des consultants peut être onéreux. Ces services peuvent être de bonnes solutions de rechange. »

Des gestes simples

Une bonne performance entrepreneuriale se conjugue aussi avec des gestes simples comme une bonne gestion des stocks, la surveillance de ses frais d’exploitation, un approvisionnement fiable de ses matières premières, un calcul des flux d’entrées et de sorties, et une bonne utilisation de sa marge de crédit. « Il faut entretenir et établir des relations durables avec ses fournisseurs, dit Brian King. Du côté financier, une dette n’est pas toujours une mauvaise chose, mais encore faut-il qu’elle soit une valeur ajoutée qui peut vous aider à aller chercher des ressources supplémentaires pour augmenter vos ventes et votre production. »