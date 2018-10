Le monde coopératif en cinq chiffres

8,8 millions

C'est le nombre de membres des coopératives québécoises, selon les chiffres du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation du Québec. À elles seules, les coopératives financières (la Fédération des caisses Desjardins du Québec, Groupe Promutuel, SSQ Groupe financier, la Capitale mutuelle de l'administration publique, Union-Vie, Humania Assurance) rassemblent 7,5 millions de membres. Mais les coopératives non financières de la province comptent pas moins de 1,2 million de membres au Québec.

3000

C'est le nombre de coopératives en activité au Québec, d'après le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM). Le secteur qui en compte le plus est l'habitation, avec ses 1290 coopératives d'habitation qui gèrent 27 000 logements dans la province. La formule coopérative est aussi appréciée dans le secteur des télécommunications (401 coopératives), dans le secteur financier et des assurances (376 coopératives) et dans le service de détail et de proximité (334 coopératives).

116 000

C'est le nombre de personnes qui sont employées par les coopératives, indiquent les données du CQCM. Les plus gros employeurs se trouvent dans le secteur des services financiers et des assurances (52 100 emplois), mais aussi dans l'agroalimentaire (24 300 emplois), le commerce de détail (7000 emplois), les services à la personne (6000 emplois), les télécommunications (3200 emplois), ainsi que la forêt et l'énergie (3200 emplois).

39 milliards de dollars

C'est le chiffre d'affaires cumulé de toutes les coopératives québécoises, selon le CQCM. Les 403 coopératives et mutuelles des services financiers et des assurances représentent à elles seules près de 42 % de ce total, avec des revenus annuels de 16,3 milliards de dollars. Mais le secteur agroalimentaire n'est pas en reste, puisque les coopératives encaissent annuellement 14,6 milliards de dollars de revenus dans ce domaine, soit 37 % du total des coopératives au Québec.

61 %

C'est la proportion de Québécois âgés de 18 à 34 ans qui sont intéressés à travailler pour une coopérative, selon un sondage Léger pour le CQCM réalisé en 2017. Quand ces jeunes de la génération Y connaissent des coopératives québécoises, cette proportion s'élève à 74 %. Parmi les 21 % qui ne sont pas intéressés, les principales motivations du désintérêt sont qu'ils sont déjà en poste dans d'autres types d'organisations ou qu'ils connaissent mal les coopératives.