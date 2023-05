Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Imaginez une unique plateforme en ligne qui donnerait aisément accès à la plupart des services gouvernementaux, avec une vérification de l’identité rapide, simple et sûre.

À l’aide de cette plateforme, municipalités et gouvernements pourraient constituer « une identité citoyenne » numérique sûre, facile à authentifier. Elle permettrait la signature électronique vérifiée d’autorisations, de certificats, de contrats numérisés.

C’est ce que vient de lancer la firme Portage CyberTech, qui soutient que sa solution « change la donne pour les gouvernements et organisations cherchant à moderniser leurs services publics ».

Qui

Constituée en 2021, Portage CyberTech regroupe cinq entreprises qui travaillaient chacune dans sa sphère des cybertechnologies. L’une de celles-là est Notarius, fondée en 1996 par la Chambre des notaires du Québec pour soutenir la transition numérique de ses membres. Notarius est devenue depuis lors une entreprise privée qui offre sa solution de signatures électroniques et numériques à plus d’une cinquantaine d’ordres et associations professionnels.

Partage CyberTech est établie à Gatineau, tandis que les bureaux de Notarius demeurent à Montréal. L’organisation compte près de 150 employés.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Patrick Drolet, président-directeur général de Notarius et chef des opérations de Portage CyberTech

C’est une solution qui obtient le consentement de l’individu, qui garantit la protection de la vie privée, qui assure que les pièces sont vérifiées, qui garde les preuves d’identité selon les standards les plus récents, sans qu’il soit nécessaire de conserver l’original ou des copies. Il y a très peu de gens sur la planète qui font ça. On est pas mal seuls à le faire comme on le fait. Patrick Drolet, président-directeur général de Notarius et chef des opérations de Portage CyberTech

L’idée

Avec la plateforme Portage CyberTech, un citoyen pourrait avoir accès à tous les services publics en ligne en une seule session de connexion.

En y accédant par exemple à partir d’un site web gouvernemental, il pourrait renouveler son permis de conduire, consulter ses dossiers de santé et payer ses impôts à un seul endroit.

La plateforme Portage CyberTech combine différentes fonctions pour la signature numérique de documents, la constitution d’une identité numérique, la gestion de l’accès et la vérification de l’identité.

« C’est une sorte de parapluie, qui rassemble la majorité des services de confiance dont un gouvernement ou une municipalité a besoin pour offrir des services en ligne », décrit Patrick Drolet, président-directeur général de Notarius et chef des opérations de Portage CyberTech.

Ces divers éléments peuvent être utilisés indépendamment, mais sont conçus pour bien s’intégrer en un point de service unique – c’est là que réside en partie l’innovation, soutient-il.

Une confidentialité protégée

La plateforme s’appuie sur un système de « gestion d’accès à confidentialité protégée », qui fait varier le nombre et la qualité des informations exigées pour l’authentification du citoyen en fonction des services qu’il requiert.

Comme le souligne Patrick Drolet, le renouvellement du permis canin auprès de sa municipalité n’exige pas le même degré de sécurité que l’accès à son dossier médical.

La plateforme applique les normes les plus récentes et les plus rigoureuses, assure-t-il. Elle ne conserve aucune copie des documents qui ont servi à constituer une identité numérique, mais elle détient la preuve de leur existence et de leur authenticité.

« Moins tu gardes d’informations, moins tu es intéressant pour les pirates », fait-il valoir.

Les renseignements personnels et la vie privée des citoyens se trouvent protégés, tout en donnant à ceux-ci un accès facile aux services gouvernementaux.

L’avenir

La plateforme de services en ligne Portage CyberTech a été annoncée à la fin de mars.

« Les prochaines étapes, c’est de la faire connaître, indique Patrick Drolet. On a déjà quelques bons clients. On vise à développer les clientèles aux niveaux municipal, provincial, fédéral et parapublic. »

Certaines de ses fonctions ont déjà été mises en application par quelques gouvernements de provinces et territoires. Déjà, une province canadienne que Patrick Drolet ne peut nommer les utilise pour constituer une identité citoyenne numérique, autant pour ses services gouvernementaux que pour les services du système de santé. « À une fraction du prix », précise-t-il.

« Actuellement, on a une très belle croissance. Depuis la COVID-19 et avec le télétravail, il y a eu explosion de tout ce qui est services à distance, signature à distance, expérience client avec services en ligne. Il s’agit de continuer à développer ces marchés. Pas juste au Québec. Nos revenus sont de moins de 50 % au Québec. »

Ils proviennent en bonne partie du reste du Canada, mais l’entreprise « commence à avoir une belle expansion aux États-Unis ».

Le 5 mai, quelques jours après notre entretien, le gouvernement du Québec a annoncé un prêt de 8 millions de dollars à Portage CyberTech pour soutenir sa croissance et ses ventes sur le marché international.