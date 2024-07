Mattel choisit l’entreprise Grazy pour concevoir un dessert glacé pour les 65 ans de la célèbre poupée

Le géant bien connu du divertissement Mattel a choisi une PME de Québec pour célébrer les 65 ans de la célèbre Barbie. Pour l’occasion, l’entreprise québécoise Grazy a créé un dessert glacé BARBIE X GRAZY à saveur de gâteau de fête de rêve distribué ce jeudi dans 500 épiceries de la province.

« En tant que féministe et grande fan de Barbie, je suis très fière de ce partenariat », s’exclame l’entrepreneure Maude St-Pierre au téléphone, qui raconte le coup de cœur réciproque qui s’est produit entre Mattel et son entreprise.

C’est lors d’un évènement à Toronto l’automne dernier que la magie a opéré. Un représentant de Mattel est passé à son kiosque et a été séduit par la marque, les couleurs, le dynamisme, les valeurs d’inclusivité et les produits innovants de Grazy à base de plantes.

Le géant du divertissement cherchait à mettre en lumière différents modèles de femmes ainsi que des entreprises canadiennes issues de la diversité qui sont des acteurs de changements dans leur domaine, explique l’entrepreneure.

« Je leur ai proposé de faire un dessert glacé spécialement pour l’anniversaire de Barbie. En décembre dernier, avec mon équipe, on a développé ce dessert à la saveur de gâteau de fête de rêve, qui est vraiment festif, qui célèbre les femmes et la diversité. Mattel l’a aimé et on a signé l’entente d’une durée de trois ans en février. »

Une belle robe rose en pot pour l’occasion

Parfaits pour les gourmands qui surveillent leur taux de cholestérol et les intolérants au lactose, les desserts glacés Grazy sont faits à base d’avoine canadienne et sans produits laitiers.

Bien que la glace soit rose Barbie, ni arôme ni colorant artificiel n’ont été utilisés, précise Maude St-Pierre, qui a eu recours au jus de betterave. Le dessert à l’odeur de glaçage à la vanille est magnifié par des confettis, mais toujours sans allergènes ni OGM.

PHOTO STÉPHANE AUDET, FOURNIE PAR GRAZY Maude St-Pierre, fondatrice de Grazy

« On voulait quelque chose de coloré, d’amusant qui s’adresse à notre clientèle, mais qui reflète aussi les valeurs de Barbie d’émancipation des femmes et de curiosité. »

Le dessert glacé BARBIE X GRAZY à saveur de gâteau de fête de rêve est lancé officiellement ce jeudi dans les marchés d’alimentation des enseignes Metro, IGA, ainsi que plusieurs enseignes indépendantes et épiceries naturelles. Gâteau de fête de rêve restera sur les rayons même après les 65 ans de la poupée. D’autres parfums et types de produits de la collection BARBIE X GRAZY s’ajouteront à l’automne 2024.

Une idée d’athlète

Maude St-Pierre a démarré sa foodtech dans la ville de Québec en 2020 sous le nom Séva. Elle a été la première à lancer une glace molle végane à base de lait d’avoine. L’entrepreneure a commencé par distribuer ses produits à travers le Canada auprès des restaurateurs et institutions, notamment Chocolats Favoris, Groupe MTY, Colabor Distribution, Paral Distribution et Dubé Loiselle.

Diplômée de l’Université du Québec à Rimouski, campus Lévis, en administration et finance d’entreprise, la jeune femme a participé en 2016 au Championnat du monde ITU de duathlon en Espagne. C’est en préparant ce championnat, alors qu’elle procédait à des changements dans son alimentation, qu’elle a eu l’idée des produits véganes.

« J’ai finalement décidé d’être végétarienne en 2016 et je me suis rendu compte à l’époque qu’il y avait peu d’alternatives. J’ai commencé à m’intéresser à cette catégorie d’aliments et j’ai vu qu’il y avait une opportunité dans les desserts glacés, particulièrement chez les restaurateurs. »

À la demande des consommateurs, Maude St-Pierre et son équipe ont choisi d’élargir la distribution des desserts glacés Grazy, qui ne sont plus réservés aux restaurants. Ils sont maintenant offerts en épicerie et en ligne.