Nivatha Balendra, PDG et fondatrice de Dispersa

Des microbes producteurs de savons et de détergents

Qui ?

« L’histoire commence avec le drame à Lac-Mégantic », confie Nivatha Balendra, PDG et fondatrice de la jeune pousse Dispersa. C’était en 2013. Alors âgée de 17 ans, la jeune cégépienne cherchait un sujet pour son expo-sciences. Le funeste accident ferroviaire l’amène à constater qu’il n’y a que trop peu de solutions écologiques pour nettoyer les déversements pétroliers.

Elle contacte alors Eric Déziel, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique spécialisé en sociomicrobiologie. C’est lui qui l’appuiera dans sa quête de connaissances pour mieux comprendre la bioremédiation, soit l’utilisation d’organismes vivants pour traiter des milieux contaminés.

Au fil des ans et de son parcours scolaire, l’étudiante en physiologie s’intéressera tout particulièrement aux biosurfactants, soit les « substances savonneuses que produisent des organismes comme des microbes ».

« S’ils sont efficaces avec des déversements pétroliers, ils le sont certainement pour notre usage quotidien », dit Mme Balendra. En 2018, elle fonde Dispersa, une entreprise lavalloise qui caresse l’ambition de produire à grande échelle des biosurfactants pour remplacer les surfactants synthétiques.

Le produit

Dispersa veut en effet remplacer les surfactants – fabriqués à partir de pétrole ou d’huile de palme – qu’on trouve dans les produits nettoyants par ses biosurfactants, soit les « substances savonneuses » que produisent certains organismes vivants.

Pour ce faire, elle nourrit déjà des microbes avec des déchets alimentaires dans une installation située chez un partenaire en Nouvelle-Écosse. « On utilise des huiles usées qui peuvent par exemple venir des chaînes de restaurants, mais aussi, des sucres usés », explique-t-elle.

« Ça ressemble à la fermentation de la bière. On utilise des installations qui sont similaires, c’est-à-dire des cylindres en acier inoxydable », explique-t-elle, précisant que la production de « substance savonneuse naturelle » peut prendre quelques semaines.

Dispersa a lancé dans les dernières semaines son tout premier produit destiné à la commercialisation, le PuraSurf. Ce biosurfactant ne contient ni dioxane, ni sulfate, ni huile de palme ou pétrole. La substance est biodégradable à 100 %.

« On est en train de prendre des commandes. On a déjà des clients », dit-elle. La jeune pousse ne veut pas développer elle-même des produits nettoyants. Elle compte plutôt vendre sa production à des fabricants qui, eux, vendent au détail. « Il peut s’agir de petites entreprises comme d’entreprises de moyenne taille ou des multinationales », indique-t-elle, présentant son produit comme un ingrédient parmi d’autres qu’utilisent les fabricants.

Parallèlement à cela, Dispersa discute avec les entreprises spécialisées en chimie qui veulent verdir leur production. « Ce sont déjà des fabricants de surfactants synthétiques [donc à base de pétrole ou d’huile de palme]. Leurs clients leur demandent des surfactants plus durables », avance-t-elle, ajoutant que Dispersa compte leur vendre une licence de fabrication.

Les défis

« Le but actuellement, c’est vraiment de faire la mise à l’échelle de nos bioprocédés », dit Mme Balendra. Pour ce faire, la jeune pousse collabore avec le Verschuren Centre, un centre qui appuie les entreprises de technologie qui détiennent un fort potentiel dans le secteur des procédés utilisant des organismes vivants.

La jeune pousse peut bénéficier non seulement des installations du Verschuren Centre, mais aussi d’outils pour analyser ses performances de production sous toutes leurs coutures. « On va devoir produire d’une façon qui est alignée avec la demande de nos clients et, pour ce faire, nous allons devoir pouvoir recevoir la quantité d’intrants nécessaire », dit-elle.

L’avenir

« Notre but, c’est d’éliminer ou de réduire la dépendance aux surfactants synthétiques – produits avec des produits pétroliers ou avec de l’huile de palme – en les remplaçant par des produits qui n’ont pas d’impact sur l’environnement », dit Nivatha Balendra.

Dispersa concentre pour le moment ses efforts dans le développement du secteur des produits nettoyants. Elle rappelle que les surfactants synthétiques sont utilisés dans plusieurs industries : « Éventuellement, on veut pouvoir développer d’autres marchés, comme celui des soins personnels et les cosmétiques. »