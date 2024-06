Une illustration de concept pour l’attraction interactive Into the Deep, conçue par Triotech pour le parc d’attractions Six Flags Qiddiya, en Arabie saoudite

Une plongée en sous-marin dans les profondeurs de la mer au milieu des sables de l’Arabie saoudite ?

C’est ce que promet l’attraction interactive Into The Deep, que l’entreprise québécoise Triotech a conçue pour un parc d’attractions saoudien.

Dans le jargon du milieu, on les appelle des dark rides, ou trains fantômes en France : un mélange de montagnes russes, d’effets spéciaux et de jeux vidéo immersifs.

Avec Into the Deep, « on a vendu le plus grand dark ride de notre histoire, 26 000 pi⁠2, donc plus de 2400 m⁠2 », affirme Ernest Yale, président fondateur de Triotech.

Les véhicules sur rails parcourent des tunnels tortueux où sont projetées des images et des vidéos dans lesquelles plongent les passagers, munis de lunettes 3D. À l’aide d’une manette, ils peuvent interagir avec des créatures sous-marines.

« Dans le fond, tu te retrouves dans un jeu vidéo géant, hors de la maison », décrit Ernest Yale.

La nuance domiciliaire est importante. Il s’est donné la mission d’extraire les jeunes et les moins jeunes de leurs jeux vidéo solitaires, dans les profondeurs de leurs sous-sols, pour ramener toute la famille en surface dans une activité ludique de groupe.

L’attraction Into The Deep est construite dans le gigantesque parc d’attractions Six Flags Qiddiya City de Qiddiya Investment Company (QIC), le premier parc sous licence de Six Flags à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

« On a fait un montage à Montréal d’une partie de l’attraction, indique Ernest Yale. Ça va être magnifique. Les couleurs, les graphiques : c’est quelque chose d’unique, à un niveau qu’on n’a jamais atteint jusqu’ici. »

Le lancement du manège est prévu en 2025.

« Ça a demandé de ma part et de la part de l’équipe de vente sept à huit visites en Arabie saoudite, informe l’entrepreneur. Ça fait trois ans que j’y vais trois fois par année. »

Un autre contrat a été signé au royaume saoudien pour une attraction basée sur la licence Transformers. D’autres sont en cours de négociation.

S’il n’y a pas de sable dans l’engrenage, « je pense qu’on va avoir plusieurs années de travail en Arabie saoudite », dit-il.

Discrète entreprise internationale

« On n’est pas très connus au Québec, 98 % de nos activités se font à l’étranger », constate Ernest Yale.

« On travaille au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, on est en Indonésie, à Bali, on est dans les pays du Moyen-Orient, on est en Europe. Je pars dans 10 jours au Brésil. »

Pourtant, il arrive à peine d’un voyage de 27 jours qui l’avait d’abord mené à Bangkok pour une foire commerciale. Il l’a prolongé dans sept pays d’Asie centrale et l’a conclu à Dubaï pour rencontrer quelques clients.

« J’ai rencontré des gens en Ouzbékistan, que je n’avais jamais visité, pour des projets futurs », glisse le voyageur.

La discrète entreprise québécoise a installé plus de 3000 attractions dans 65 pays.

« On estime que 985 millions de personnes ont expérimenté une attraction de Triotech partout dans le monde », avance son président.

Triotech emploie une centaine de personnes à Montréal, où elle regroupe ses équipes de direction, de mise en marché et de conception, et une autre centaine dans ses installations de Joliette, où ses modules sont assemblés et testés avant d’être expédiés.

Lussier acquiert le Groupe acciSST

PHOTO FOURNIE PAR LUSSIER L’équipe du Groupe acciSST, qui se joint au cabinet de courtage d’assurances Lussier. Éric Gagné, président et chef de la direction du Groupe acciSST, est au centre de la première rangée.

Lussier assure ses arrières : l’important cabinet de courtage d’assurances pour particuliers et entreprises a annoncé l’acquisition du Groupe acciSST, spécialisé pour sa part dans la santé et la sécurité du travail et la rémunération. Lussier accroît ainsi son expertise en rémunération, en santé et sécurité du travail et en mutuelles de prévention. La transaction « nous permet d’assurer la pérennité de nos opérations et d’offrir des services diversifiés à nos clients en leur faisant bénéficier de l’offre globale de l’entreprise », a fait savoir de son côté le président du Groupe acciSST, Éric Gagné, par voie de communiqué. Fondé en 1999, le Groupe acciSST, une entreprise familiale de Québec, compte 42 employés. Ceux-ci se joignent aux 700 personnes qu’emploie déjà Lussier dans son réseau de 21 succursales au Québec. Lussier trouve son origine dans le cabinet de courtage d’assurances fondé par Dolard Lussier en 1915.

Le Groupe Richer implante une nouvelle succursale à Lévis

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE RICHER Le Groupe Richer, une entreprise familiale spécialisée dans le gazon en plaques, les semences et l’aménagement paysager, a inauguré une nouvelle succursale à Lévis.

C’est un retour sur ses terres. Le Groupe Richer, une entreprise familiale spécialisée dans le gazon en plaques, les semences et l’aménagement paysager, a inauguré une nouvelle succursale à Lévis. Avec cette implantation à Saint-Nicolas (plus précisément), le spécialiste de la pelouse, en pleine croissance, retrouve ses racines. L’entreprise avait été fondée en 1962 par Jean-Guy Richer dans la région de Québec. Peu de temps après sa fusion avec les Pelouses Boulet en 1995, le Groupe Richer avait concentré ses activités dans la grande région de Montréal. Avec ce retour aux sources, l’entreprise compte désormais sept succursales au Québec. « En tant que troisième génération de l’entreprise familiale, nous sommes très fiers de pouvoir continuer à la faire grandir », a opportunément commenté Julien Richer, directeur général, dans un communiqué.

Une jeune pousse fait dans le prêt-à-pousser

La jeune pousse s’adresse à ceux qui n’ont pas le pouce vert. Neosol propose une boîte prête à l’emploi qui comprend les ingrédients biologiques et la recette propices à une pelouse belle à faire verdir d’envie tout le voisinage. « Je me plais à comparer la boîte Neosol aux populaires boîtes de prêt-à-cuisiner qui simplifient votre routine quotidienne en vous fournissant tous les ingrédients et la recette à suivre, étape par étape », explique Yannick Martel, cofondateur de Neosol, dans son communiqué. Le concept « vise à simplifier la routine d’entretien de la pelouse, surtout pour les nouvelles générations de propriétaires de terrain ». Sur la plateforme en ligne Neosol, ces propriétaires en herbe décrivent leur pelouse selon trois critères : les degrés de densité, de verdure et de mauvaises herbes. La plateforme concocte pour ladite pelouse la vinaigrette idéale, dont les ingrédients sont réunis et mis en boîte avec les instructions appropriées. La boîte clés en main est livrée à domicile sans frais. L’idée de Neosol a germé dans la tête des fondateurs de Bionaissance, une entreprise spécialisée dans le service professionnel d’entretien de la pelouse. Le concept, qui semble avoir coupé l’herbe sous le pied de la concurrence, est unique au Canada, soutient l’entreprise, jusqu’à preuve du contraire.

Le chiffre

15

La chaîne de boutiques de décoration Kozy comptera bientôt 15 succursales. Deux nouveaux établissements ouvriront leurs portes à Saint-Hyacinthe et à Drummondville d’ici la fin de juillet.