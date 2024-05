Prendre une innovation technologique, l’amener plus loin, la rendre utile et même indispensable. C’est ce que fait actuellement une jeune entreprise de Sherbrooke avec des résultats étonnants.

L’idée

À l’origine, Exonetik est un rejeton de l’Université de Sherbrooke, où sa technologie a vu le jour. Depuis 10 ans, Pascal Larose et son associé Jean-Sébastien Plante l’ont fait évoluer vers une utilisation très recherchée actuellement dans les secteurs du transport, de l’aéronautique et de la robotique. Ça s’appelle un actionneur magnétorhéologique, ou actionneur MR.

Le produit

C’est à la fois simple et complexe, explique Pascal Larose. Le fluide magnétorhéologique, de l’huile additionnée de particules de fer, ça existe depuis longtemps, mais Exonétik a développé ses propriétés dans une foule d’applications, dit-il. « On intègre notre technologie dans des produits existants. »

Une fois magnétisé, le fluide peut changer de viscosité en quelques millisecondes et être utilisé dans des embrayages aux fonctions multiples. Les actionneurs MR d’Exonetik peuvent aussi bien éliminer l’impact des nids-de-poule dans une voiture que supprimer les vibrations ressenties par un camionneur qui passe des heures au volant de son véhicule. Ah, ils peuvent aussi actionner des robots capables de cueillir délicatement des tomates dans les serres et servir à automatiser toutes sortes d’autres tâches.

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le fluide intelligent.

Jusqu’à maintenant, Exonetik a développé des robots et des applications qui roulent avec Magna (sièges de camions) et qui volent avec Bell Helicopter. Ses activités sont protégées par des brevets. « Il y a beaucoup de potentiel dans ce que nous faisons, mais on a beaucoup de projets confidentiels dont on ne peut pas parler », dit le PDG.

L’objectif d’Exonetik, c’est « que tout le monde sur la terre touche à un actionneur tous les jours ». Rien de moins.

L’avenir

La PME embrasse large, mais n’a pas l’intention de se spécialiser dans un seul secteur d’activité, aussi prometteur soit-il, comme l’automobile ou l’aéronautique. « Notre spécialité, c’est les actionneurs », dit Pascal Larose. Exonetik est déjà une entreprise rentable, qui réinvestit ses profits dans son développement. Sa dizaine d’employés a la possibilité d’accéder à l’actionnariat.

Le cofondateur en est à sa deuxième expérience d’entrepreneuriat et entend mener la barque de façon autonome. Il estime que les revenus futurs d’Exonetik proviendront en partie de la vente de ses propres produits, comme les robots, et en partie des redevances perçues auprès des grandes entreprises qui utiliseront son expertise.

« Jusqu’à maintenant, ça fonctionne, dit-il. Si on va chercher d’autres actionnaires, ce ne sera pas pour partager les pertes. »