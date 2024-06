La présidente de MP Repro, Carmela Martinez, et sœur Vincenza Martinez, vice-présidente et designer senior, avec un arbre de vie taillé dans un panneau, sur la table de découpe numérique qui a servi à le produire.

Le centre d’impression MP Repro imprime une nouvelle direction à son offre de services avec la création de Muropix Deco. Tournée vers le design intérieur, la nouvelle division se destine à l’impression et l’ajourage de grands panneaux muraux décoratifs pour les consommateurs et designers.

Sur sa plateforme transactionnelle, ils pourront commander des panneaux rigides qui seront imprimés et découpés de motifs variés, choisis parmi la sélection proposée ou soumis par eux-mêmes.

« C’est la première fois qu’on fait ce type de projet », confie la présidente de MP Repro, Carmela Martinez. « C’est un nouveau marché pour nous, même si ce sont des produits qu’on a déjà réalisés pour nos clients existants. »

Elle dirige l’entreprise familiale depuis 2014. « Ça fait dix ans cette année ! », constate-t-elle, presque étonnée.

En cette fin de mai, elle accorde l’entrevue téléphonique depuis l’Allemagne, où elle assiste au Drupa, la plus importante foire commerciale consacrée aux technologies d’impression, tenue tous les quatre ans. Elle la visite pour la première fois, afin de repérer de nouvelles avenues de développement durable. Elle est accompagnée de sa sœur Vincenza Martinez, vice-présidente et designer senior chez MP Repro.

La nouvelle division Muropix Deco est un projet commun auquel elles travaillaient depuis quatre ans.

« On aime le design, on aime le décor, et on a voulu offrir un service au grand public, aux gens qui ont ce même désir de bien décorer leur chez-soi ou leur bureau », explique la présidente. « On a voulu faire un site transactionnel et offrir des designs et des solutions qui étaient déjà prêts. »

Leur technologie, déjà éprouvée avec leur clientèle d’affaires, combine l’impression grand format et la découpe de panneaux rigides.

« On a différents types de matériaux, on peut couper dans des panneaux d’aluminium composite ou de bois », illustre Vincenza Martinez.

Le site Muropix Deco propose différents motifs ajourés, souvent inspirés de traditions européennes, orientales ou asiatiques : vitraux, moucharabiehs, arbres de vie…

Les motifs, les formes ou les lettres sont taillés au laser, à la toupie ou à la lame sur des tables de découpe numériques.

Le client peut également fournir son propre fichier – illustration, photo, etc. « Ça devient très personnalisé, comme résultat », souligne la présidente.

Les panneaux peuvent être accrochés au mur, former des cloisons séparatrices ou se combiner à des éléments décoratifs.

Voir grand

Fondée en 1964 par le père de Carmela et Vincenza, Gaetano Martinez, MP Repro s’était d’abord spécialisée dans l’impression de plans, illustrations et dessins techniques pour les architectes, urbanistes, ingénieurs et autres constructeurs.

Il y a une trentaine d’années, l’entreprise a élargi ses services aux impressions numériques en grand format, mais en petites séries. « Ça a toujours été des services très personnalisés et à la demande », indique Carmela Martinez.

MP Repro s’est depuis diversifiée dans la production de grands panneaux imprimés et taillés, souvent en partenariat avec des designers.

Cette coûteuse machinerie de production sera mise à profit dans la nouvelle division Muropix Déco.

« L’idée, c’est que tout est réalisé à l’interne chez nous, avec les équipements qu’on a chez MP, donc avec nos imprimantes, nos découpeuses, le même personnel », souligne la présidente. « C’est donc très complémentaire à ce qu’on fait déjà. »

MP Repro compte une soixantaine d’employés, avec un atelier principal dans l’arrondissement de Saint-Laurent et un comptoir de service au centre-ville.

La nouvelle division multipliera les commandes, espère-t-on. De nouvelles embauches sont prévues au cours des prochains mois.

Equinoxe Soins de vie acquiert les activités de SE Santé au Québec

PHOTO FOURNIE PAR EQUINOXE SOINS DE VIE Le président-directeur général d’Equinoxe Soins de vie, Jérémy Altman, tient en main un des petits boîtiers électroniques de son nouveau programme Soins de vie Plus. Equinoxe a fait l’acquisition des activités québécoises d’Elizz, la division de soins privés de la société canadienne SE Santé.

Equinoxe Soins de vie, prestataire de services privés de soins à domicile, a fait l’acquisition des activités québécoises d’Elizz, la division de soins privés de la société canadienne SE Santé. Fondée en 1998, Equinoxe se spécialise dans les soins aux personnes âgées, la gestion des maladies chroniques, les soins postopératoires et les soins de confort. « Pour donner de meilleurs soins, on avait besoin de continuer à investir dans nos outils, d’accroître notre bassin de préposés aux bénéficiaires, d’infirmiers et d’infirmières, et d’avoir la meilleure équipe au bureau pour les soutenir. Et pour ça, il faut être à l’échelle », explique le PDG d’Equinoxe, Jérémy Altman. Avec cette acquisition, l’effectif d’Equinoxe passera d’un peu moins de 200 à près de 300 employés. La transaction arrive à point nommé pour soutenir la prochaine poussée de croissance d’Equinoxe, qui a lancé l’automne dernier son programme de soins et de sécurité à domicile Soins de vie Plus. Il procure aux personnes âgées un accès en tout temps aux soins virtuels et à la télésanté.

Corealis Pharma inaugure ses nouveaux labos

PHOTO FOURNIE PAR COREALIS PHARMA Les nouveaux laboratoires de Corealis Pharma, dans la Cité de la Biotech, à Laval

Le spécialiste des comprimés prend de l’expansion. Corealis Pharma inaugure lundi ses nouveaux laboratoires dans la Cité de la Biotech, à Laval. Fondé en 2005 par les scientifiques Yves Roy, Patrick Gosselin et Yves Mouget, le laboratoire se spécialise dans le « développement de formulation de formes posologiques pharmaceutiques orales solides ». Autrement dit, des comprimés, si on préfère une formule plus facile à assimiler. L’organisme de recherche contractuelle (CRO) offre ses services de recherche biomédicale à une clientèle répartie dans diverses régions du monde, mais principalement localisée à Boston et en Californie. L’agrandissement fait passer les locaux de l’entreprise québécoise de 30 000 à 55 000 pi⁠2. Il lui permettra d’accroître son équipe d’une vingtaine d’employés d’ici 2025, pour porter ses effectifs à quelque 75 personnes. L’investissement totalise 10 millions de dollars – sans aucune intervention gouvernementale, fait valoir l’entreprise. Elle a connu une croissance de ses ventes de 15 % en 2023. Bref, Corealis Pharma est en santé.

LE CHIFFRE

1000

Powerlace a vendu le nombre record de 1000 paires de chaussures autolaçantes en cinq jours après son passage à l’émission Dans l’œil du Dragon, le 22 mai dernier. Malheureusement, aucun dragon ne s’est montré intéressé à investir, en dépit de l’originalité du système. L’entreprise a déposé cinq demandes de brevet et a conclu des ententes de licence aux États-Unis et en Europe pour l’utilisation de ses technologies.