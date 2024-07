Les jujubes de Mondoux viendront s’ajouter au portfolio de sucreries offertes par Confiseries Régal, qui vient d’acheter l’entreprise. Il s’agit d’une troisième acquisition en quelques années seulement pour Régal, qui augmente du même coup de 50 % sa masse d’employés.

Camille Dauphinais-Pelletier La Presse

Au fil des décennies, les deux entreprises ont développé des expertises complémentaires dans la fabrication et la distribution de bonbons. « Régal et Mondoux ont commencé à peu près en même temps. Nous, on a été établis en 1962, et eux, en 1967, mais ils se sont réellement développés au Québec et du côté des dépanneurs et stations-service, alors que nous, on a décidé d’aller plus vers le national », résume le président et chef de la direction de Régal, Hani Basile.

En plus d’être producteur de confiseries, Régal est le distributeur canadien de plusieurs marques bien connues des amateurs de bonbons, comme les fameuses « cigarettes » Popeye, les Rockets, les PEZ ou encore les gommes et sucettes Bazooka.

Les deux entreprises ont souvent fait affaire ensemble, alors que Régal vendait certains de ses produits à Mondoux, qui les distribuait ensuite aux dépanneurs. La transaction leur permettra d’unir leurs forces.

À court terme, les consommateurs ne devraient pas voir la différence, puisque Régal souhaite conserver la gamme de produits de Mondoux.

« Mondoux a développé une très belle marque de commerce qui s’appelle Sweet Sixteen, et qui commence à prendre son élan sur le marché canadien. Ça fait partie de notre portefeuille maintenant, et c’est quelque chose qui nous intéresse », affirme Hani Basile.

PHOTO FOURNIE PAR MONDOUX Les jujubes Sweet Sixteen se trouvent dans plusieurs dépanneurs et épiceries.

À moyen terme, les recettes pourraient potentiellement être bonifiées grâce à d’autres produits de Régal, laisse entendre le chef de la direction.

La transaction fait passer le nombre d’employés de Régal de 400 à 600 – des chiffres approximatifs puisqu’ils varient au cours de l’année, étant donné le caractère saisonnier de plusieurs produits, comme les chocolats de Pâques.

Elle survient environ trois ans et demi après son achat de la firme Tosuta International, importateur et distributeur de bonbons de la région de Vancouver, ainsi que Kisko Products, fabricant des célèbres Mr. Freeze.

Dans l’immédiat, Mondoux demeurera gérée de façon indépendante par son président Mathieu Pilon. La nouvelle marque toutefois le départ des propriétaires Jean et Yvan Mondoux, fils du fondateur Normand Mondoux.

« Ils étaient rendus à l’âge de la retraite, et depuis que je suis arrivé, ils s’étaient beaucoup retirés des opérations quotidiennes », explique Mathieu Pilon, qui a rejoint l’entreprise en 2017. « Mais c’est clair que ç’a été une décision difficile au niveau familial. Le fondateur a 94 ans et il vient encore au bureau chaque jour pour saluer les employés », souligne le président.

Mondoux devrait éventuellement être intégrée à la structure de Régal. « C’est une formule que je préconise. Naturellement, on cherche à gagner de la synergie où on est capables, sans toucher le cœur de l’entreprise », affirme Hani Basile.

La poursuite de la croissance continuera d’être dans les préoccupations de l’entreprise, détenue majoritairement par la société canadienne d’investissement privé Clearspring Capital Partners depuis octobre 2020.

« Sachant que Régal est détenue en parts majoritaires par du capital de risque, naturellement, le plan d’affaires, c’est de faire de la croissance organique, et également des acquisitions », explique Hani Basile.

Chocolat Lamontagne reprise par les enfants du fondateur

PHOTO FOURNIE PAR CHOCOLAT LAMONTAGNE Danny et Tina Lamontagne prennent la relève de leur père comme propriétaires de l’entreprise.

Richard Lamontagne, fondateur de l’entreprise sherbrookoise Chocolat Lamontagne, vient de réaliser un de ses rêves : vendre son entreprise à ses enfants. « Malgré les nombreuses approches et propositions, Richard a toujours refusé de vendre l’entreprise. La transmission de la société à la deuxième génération et son succès sont sources de grande fierté pour notre famille », explique Danny Lamontagne, PDG, qui prend la relève avec sa sœur Tina Lamontagne, vice-présidente des ventes et du développement des affaires.

BlackPines termine l’acquisition de GameAddik

L’agence publicitaire montréalaise spécialisée en jeu vidéo GameAddik appartient maintenant en totalité à BlackPines Capital Partners, un holding établi à Vancouver qui en détenait déjà la majorité depuis août 2023. Depuis l’été dernier, BlackPines a travaillé étroitement avec l’équipe de gestion de GameAddik, ce qui a notamment mené à l’acquisition d’Elusive Talent Agency, une agence montréalaise de représentation de talents dans le monde de l’e-sport. L’entreprise vancouvéroise ESE Entertainment inc. possédait jusqu’ici les 30 % de parts qui viennent d’être acquises par BlackPines.

Une nouvelle scie pour Structures KSM

Les employés de Structures KSM pourront bientôt travailler avec une scie automatisée A4, ce qui améliorera autant leur productivité que leur sécurité. Cet achat a été rendu possible par une contribution remboursable de 200 000 $ de la part de Développement économique Canada. La PME de Gatineau fabrique des fermes de toit assemblées et prêtes à être installées sur les chantiers de construction, principalement dans le secteur résidentiel. Elle achète ses matières premières directement des scieries de bois du Québec.

Le chiffre

25 $

C’est le prix que ça coûte à Poches & Fils pour fabriquer et expédier l’un de ses t-shirts faits au Québec. Le fondateur de l’entreprise, Anthony Vendrame, a détaillé les coûts dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux en réponse au commentaire d’un utilisateur qui trouvait que payer 50 $ pour un chandail, c’était trop.