Trois années de dur labeur ont été nécessaires et il y a eu des sueurs froides en cours de route. Cela n’a pas empêché Genie Plein Air d’atteindre son objectif : commercialiser sa glacière multifonctionnelle qui, promet la jeune pousse, réconciliera les campeurs avec les repas en plein air.

« Ç’a été une méchante aventure, lance sans détour Émilie J. Talbot, cofondatrice de l’entreprise. Il y a eu une hausse des coûts de développement et du financement qu’il a fallu aller chercher. »

Pour l’entrepreneure, le lancement du produit constitue une occasion pour mettre en lumière les défis de trouver du financement pour les jeunes pousses, particulièrement dans le secteur manufacturier.

« Les banques ne financent pas les start-up, dit Mme Talbot. Chez les autres prêteurs, on demande souvent que l’on soit à trois mois de la commercialisation du produit. Ce n’était pas possible pour nous. J’ai vendu mon condo après la pandémie. On a mis cet argent-là dans l’aventure. Mes parents en ont mis, ceux de mon partenaire d’affaires aussi. »

On s’est aussi tourné vers le sociofinancement par l’entremise de la plateforme La Ruche, avant de convaincre Exportation et développement Canada (EDC) – une agence fédérale qui offre des solutions de financement – de garantir un prêt obtenu auprès d’une institution financière.

Le jeu en a valu la chandelle, du moins, pour l’instant : la glacière de Genie Plein Air, en plus d’être offerte en ligne, s’est frayé un chemin jusque dans les magasins SAIL, notamment.

Mme Talbot et son partenaire d’affaires Alexis Marceau – l’autre cofondateur de l’entreprise – ont multiplié les coups de sonde auprès des campeurs et détaillants spécialisés pour avoir une idée de ce qui clochait avec les glacières utilisées en plein air.

Le résultat : la Pionnère 65 L, dotée de roues robustes en caoutchouc, d’une lumière qui s’allume à l’intérieur, de compartiments modulables, d’un espace de rangement pour les assiettes et d’une tablette faisant office de table. À 450 $, la glacière s’adresse aux habitués du camping plutôt qu’aux occasionnels.

Assemblé au Québec, le produit est fait à 85 % de composants qui proviennent de la province. Difficile, cependant, de livrer des glacières quand la « quincaillerie » (les roues, les vis, les rivets, etc.) n’arrive pas à temps. C’est ce qui est arrivé à Genie Plein Air à l’été 2023 en raison de la grève ayant temporairement paralysé le port de Vancouver.

« On a attendu ces pièces-là tout l’été », lance l’entrepreneure, en soulignant que cet imprévu a retardé toute la phase de commercialisation de la Pionnière 65 L.

Les problèmes d’approvisionnement réglés, les deux cofondateurs de Genie Plein Air doivent maintenant surmonter un autre défi qui se dresse devant les jeunes pousses : se faire connaître.

Comme si vous étiez aux commandes

PHOTO FOURNIE PAR NOLINOR Nolinor a aménagé une salle pour permettre à ses pilotes d’effectuer de la formation en réalité virtuelle.

La réalité virtuelle se fait une place aux côtés des simulateurs pour former des pilotes. Le spécialiste québécois des vols nolisés Nolinor s’est associé à l’entreprise danoise VRPilot pour reproduire la cabine de pilotage de ses Boeing 737-200. Cela permet d’améliorer « significativement l’efficacité de la formation préliminaire des pilotes avant l’accès au simulateur de vol conventionnel ». L’objectif consiste notamment à faciliter la pratique de procédures normales ou d’urgence. Chez Nolinor, une salle réservée a été aménagée pour permettre aux pilotes de s’entraîner. « Cela nous permet de nous concentrer sur des scénarios de vol complexes et sur des compétences avancées plutôt que sur des révisions élémentaires », estime Yves Bergeron, vice-président des opérations de Nolinor.

Un regroupement pratique

C’est un regroupement pour demeurer indépendant. Les magazines 5 ingrédients, 15 minutes et Je cuisine passent au Groupe Pratico, qui reprend les marques de Pratico-Pratiques, dont ses sept magazines. La transaction entraîne aussi un changement à la direction de Groupe Pratico : Jean Labranche prend la relève de Caty Bérubé à la tête de l’entreprise. Celle-ci possède son propre réseau de distribution et se présente comme une des plus importantes maisons d’édition indépendantes de la province. L’objectif est que cela continue. « Une entreprise comme celle-ci est un bijou dans le monde de l’édition et le monde des affaires dans l’est du pays », estime M. Labranche.

Pleins gaz aux États-Unis

PHOTO FOURNIE PAR TRANSTEX Spécialisé dans la fabrication de modules aérodynamiques pour les camions semi-remorques, Transtex a mis la main sur US Liner Company, établie en Pennsylvanie.

Le fabricant d’appendices aérodynamiques pour les camions semi-remorques Transtex poursuit ses emplettes américaines avec l’achat de US Liner Company, spécialisée dans les composites thermoplastiques. Cette entreprise est établie à Harmony, en Pennsylvanie. « Nos récentes acquisitions ont stratégiquement élargi la présence de Transtex sur le marché », se félicite son président, Mathieu Desjardins. Le fabricant québécois ne s’en cache pas : cette nouvelle prise, dont le montant n’a pas été dévoilé, vise à accroître sa capacité de production au sud de la frontière. Le mois dernier, c’est le fabricant américain de groupes auxiliaires de puissance électrique DClimate qui se faisait avaler par l’entreprise québécoise qui a vu le jour en 2005. La production de Transtex se fait aux États-Unis, mais c’est Montréal qui abrite son siège social et ses activités d’ingénierie, notamment.

Le chiffre

473 600 $

Financement obtenu par DigiHub Shawinigan auprès du gouvernement fédéral afin d’accroître sa puissance de calcul, plus précisément pour acheter un ordinateur quantique. Cet incubateur vise à épauler les entreprises dans l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs, entre autres.