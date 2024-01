Train de vie À l’approche de la retraite, comment préparer la vente de son entreprise ?

Les entrepreneurs sont souvent très occupés dans leur quotidien, passionnés par leur travail et ne pensent pas à préparer leur retraite. Or, vendre l’entreprise dans laquelle on s’est investi toute sa vie est une tâche complexe et cruciale pour pouvoir s’offrir une belle retraite. Et cela se prépare quelques années d’avance si on veut pouvoir économiser jusqu’à plus de 900 000 $ en impôts.