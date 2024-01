Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Le CN entreprend l’année avec une recommandation en moins.

La TD a retiré en début de semaine sa suggestion d’achat sur le titre du transporteur ferroviaire montréalais. L’analyste Cherilyn Radbourne juge « limité » le potentiel de rendement par rapport à sa cible sur un horizon de 12 mois.

Elle mentionne que les prochains résultats du CN feront face à des comparaisons très difficiles par rapport à ceux de l’année précédente alors que les livraisons de céréales au premier trimestre 2023 avaient bénéficié d’une récolte exceptionnelle en 2022, tandis que la production de la dernière année a été affectée par la sécheresse.

L’analyste note aussi que le CN négocie actuellement un nouveau contrat d’emploi avec certains de ses travailleurs canadiens, ce qui crée un risque d’interruption de travail en début d’année. Même si elles sont généralement de courte durée au pays, les grèves n’aident pas les investisseurs à se sentir à l’aise, dit-elle.

La société papetière québécoise Cascades a gagné un appui jeudi. L’analyste Sean Steuart, de la TD, suggère dorénavant d’acheter l’action après avoir révisé ses calculs pour 2024 et 2025 afin de refléter la mise en œuvre partielle des hausses de prix proposées pour le carton d’emballage.

Compte tenu de la forte appréciation du titre de Cascades depuis un an, cet expert admet que sa recommandation arrive tardivement, mais souligne que le profil de risque de Cascades s’améliore grâce à l’achèvement du projet Bear Island et à une meilleure visibilité sur le potentiel de flux de trésorerie disponible à moyen terme.

Ils sont désormais deux analystes sur cinq à proposer l’achat du titre.

Valeurs mobilières Desjardins ne propose plus à ses clients d’acheter l’action de Cogeco Communications. Après avoir pris connaissance des résultats de début d’exercice présentés en milieu de semaine, l’analyste Jérôme Dubreuil souligne que la concurrence risque de demeurer intense pendant un moment encore tant au Canada qu’aux États-Unis.

Bien qu’il apprécie la stratégie entourant une entrée éventuelle dans le sans-fil, cela ne signifie pas pour autant, selon lui, que l’entreprise soit bien positionnée pour réussir dans ce segment. Il perçoit un risque significatif d’allocation de capital et craint pour le retour sur investissement à moyen terme.

Ils ne sont plus que deux analystes sur dix à recommander l’achat.

Le fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion en continu Haivision est l’unique titre québécois sur la liste présentée cette semaine par la firme Acumen Capital des neuf meilleures idées d’investissement pour 2024 dans le segment « situations spéciales ».

« Haivision devrait afficher de solides résultats financiers après une période de compression des marges due aux défis liés à la chaîne d’approvisionnement et aux récentes acquisitions. Nous nous attendons à ce que l’action surperforme alors que les marges d’exploitation ajustées se rapprocheront de la barre des 20 %. »

Le fournisseur montréalais de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement Tecsys est la seule entreprise québécoise figurant sur la liste des 14 titres les plus attrayants pour commencer 2024 élaborée par Partenaires en gestion de patrimoine Échelon.

Selon cette firme, la pierre angulaire de la thèse d’investissement pour Tecsys réside dans le fait que le flux de revenus qui connaît la croissance la plus rapide (c’est-à-dire le logiciel-service) affiche aussi les marges les plus élevées (environ 50 %), ce qui ouvre la voie à une croissance importante des profits.

Le marché des actions est de plus en plus à l’aise avec un atterrissage en douceur cette année et de multiples réductions de taux, stimulant l’élan haussier du marché boursier, lit-on dans le commentaire mensuel du stratège Sébastien Mc Mahon, d’iA Gestion mondiale d’actifs, publié cette semaine. Il en ressort aussi toutefois que les marchés semblent surestimer la rapidité et le nombre de baisses de taux.

Les titres québécois de Stingray, Thérapeutique Knight, Groupe ADF, Alimentation Couche-Tard, Cascades et Dorel ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, celui de Vision Marine a glissé cette semaine à un nouveau plancher des 52 dernières semaines au NASDAQ.

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi à l’occasion du jour férié marquant l’anniversaire de Martin Luther King. Les banques, certains bureaux et les édifices gouvernementaux resteront aussi fermés aux États-Unis.