Après une fin d’année marquée par l’optimisme, comment se profilent les perspectives d’investissement pour les premiers mois de 2024 ? C’est le moment du tour d’horizon trimestriel avec les experts du « Portefeuille fictif » de La Presse. Un dossier préparé par Martin Vallières.

Chaque trimestre, La Presse demande à quatre experts d’analyser la conjoncture pour faire fructifier un portefeuille fictif d’un capital initial de 100 000 $. Dans ce premier rendez-vous de 2024, ces experts reviennent brièvement sur la fin de 2023 et expliquent leurs perspectives pour les prochains mois sur les marchés financiers. Aussi, ils recalibrent leur répartition d’actifs pour le premier trimestre 2024 en fonction d’un portefeuille équilibré de référence, c’est-à-dire établi à 60 % en actions et 40 % en obligations et encaisse, avec des écarts de répartition limités à 10 % en plus ou en moins.

PHOTO JOSHUA ROBERTS, ARCHIVES REUTERS La Réserve fédérale américaine semble s’orienter vers une baisse des taux.

Quels constats pour le quatrième trimestre de 2023 ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« Les marchés financiers ont clôturé 2023 avec des résultats exceptionnels au quatrième trimestre, alors que les espoirs des investisseurs d’un changement de politique monétaire des banques centrales ont déclenché une forte reprise dans les marchés boursiers et obligataires. En fait, les marchés financiers ont terminé 2023 avec l’une de leurs meilleures performances en 25 ans. Toutefois, la majorité des gains ont eu lieu au cours des derniers mois, après un regain d’optimisme envers la probabilité d’un “atterrissage en douceur” de l’économie américaine. Au bout du compte, alors que les investisseurs rehaussaient leurs attentes d’une réduction des taux avant la mi-2024, les marchés boursiers mondiaux ont atteint des sommets historiques et les marchés obligataires ont généré des résultats respectables. »

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Le fait saillant du quatrième trimestre a été le changement de ton de la Réserve fédérale américaine [Fed], qui a surpris les marchés financiers en laissant entrevoir une baisse de taux d’intérêt en 2024 à la faveur du ralentissement économique et du repli de l’inflation aux États-Unis. En fait, la Fed a devancé de quelques mois son message précurseur de la baisse des taux qui était plutôt attendu durant le premier trimestre de 2024. C’est pourquoi les marchés financiers ont réagi en forte hausse, en particulier le marché des obligations [NDLR : gain de valeur des obligations à taux d’intérêt supérieur]. Pour ma part, ma répartition d’actifs dans le Portefeuille fictif n’était pas positionnée pour un tel rebond, ayant misé davantage sur l’encaisse de façon préventive. C’est ce qui a brouillé mon résultat en fin d’année en dépit de la bonne performance de ma surpondération en actions américaines. »

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« Les surprises n’ont pas manqué dans les marchés financiers en fin d’année. À commencer par le tonus persistant de l’économie américaine, qui laisse entrevoir un “atterrissage en douceur” au cours des prochains mois au lieu d’un début de récession. Aussi, le repli de l’inflation a incité les dirigeants de la Fed à ouvrir la porte vers une baisse des taux d’intérêt vers la mi-2024. Dans les marchés financiers, après le repli survenu à la fin de l’été, ces éléments un peu surprenants de conjoncture économique ont déclenché un rebond spectaculaire des indices boursiers et des valeurs de titres obligataires. Dans ce contexte, et contre toute attente, même les placements à positionnement défensif [NDLR : plus d’obligations et d’encaisse, moins d’actions] sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. »

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Je retiens deux faits saillants au quatrième trimestre. D’abord, le changement de ton de la Fed qui a signalé la fin des hausses de taux d’intérêt. Ensuite, la résilience de l’économie américaine, notamment avec l’emploi, et le progrès dans la lutte contre l’inflation ont ravivé les attentes d’un “atterrissage en douceur” de l’économie au lieu d’une récession. La combinaison de ces facteurs explique en bonne partie la forte poussée des valeurs d’actions en Bourse à partir d’octobre, de même que le vif rebond de valeur dans les marchés d’obligations à long terme et à taux d’intérêt supérieur. Au bout du compte, toutes les principales catégories d’actifs financiers ont très bien performé au quatrième trimestre, contribuant ainsi à rehausser les rendements pour toute l’année 2023 malgré le repli survenu à la mi-année. »

Quelles perspectives pour les prochains mois ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« Alors que le débat sur un soi-disant “atterrissage” de l’économie américaine se prolonge sur les marchés financiers, la Fed en appelle à un “atterrissage en douceur” par lequel l’inflation s’atténuerait sans infliger de dommages majeurs à l’économie avant des baisses de taux en 2024. Cependant, cette tentative d’organiser un tel atterrissage pourrait avoir des conséquences néfastes si des baisses de taux prématurées déclenchaient une deuxième vague d’inflation. Entre-temps, si la résilience de l’économie américaine persiste, combinée à un marché de l’emploi plus serré que prévu et une réaccélération de l’inflation, les banques centrales reconsidéreraient sans aucun doute leurs projets de réduction des taux d’intérêt. Dans ce contexte, la perspective d’un maintien prolongé de l’inflation et des taux d’intérêt pourrait amener l’économie et les marchés financiers vers une période prolongée de stagnation. »

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Ce que je suis le plus en ce début d’année 2024, c’est la situation de l’économie américaine ainsi que la confirmation du repli de l’inflation. Ces deux éléments seront déterminants pour le début de la baisse de taux d’intérêt par la Fed : soit dès le premier trimestre ou durant le deuxième trimestre de 2024. Au Canada, entre-temps, l’économie déjà chambranlante depuis quelques mois se dirige vers une récession relativement modeste dans la première moitié de 2024. Cette conjoncture pourrait inciter la Banque du Canada à devancer la Fed en abaissant son taux d’intérêt directeur, ce qui pourrait nuire à la valeur du dollar canadien après son rebond des dernières semaines. »

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« Les marchés financiers se cherchent un peu après leur fort rebond d’optimisme à la fin de 2023, qui a ramené leurs multiples de valeur à des niveaux un peu élevés dans un contexte de ralentissement économique. Par conséquent, parmi les éléments que je suis le plus en ce début d’année 2024, il y a d’abord l’évolution de l’inflation de base [NDLR : excluant les prix plus volatils des aliments et de l’essence] vers le taux cible des banques centrales. En fait, tant que l’inflation de base n’aura pas atteint la cible, la baisse des taux d’intérêt pourrait devoir attendre, déjouant ainsi les attentes des marchés financiers. Par ailleurs, je suis la conjoncture économique à court terme, en particulier le retour à l’équilibre dans le marché de l’emploi afin d’atténuer l’impact et les surcoûts engendrés par la rareté de main-d’œuvre. Enfin, je suis les prochaines annonces de résultats trimestriels de fin d’exercice 2023 et de prévisions pour 2024 de la part des entreprises les plus influentes en Bourse. Pour le moment, je considère que les attentes de bénéfices demeurent trop élevées, alors que l’impact des hausses de taux d’intérêt n’est pas encore pleinement ressenti dans l’économie. »

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Après la très forte poussée des marchés à la fin de 2023, les principaux indices boursiers se retrouvent avec des multiples de valeur [NDLR : cours/bénéfice par action] à des niveaux élevés. Manifestement, beaucoup de bonnes nouvelles économiques [repli de l’inflation, absence de récession, baisses de taux d’intérêt, etc.] sont déjà comptées dans la valorisation des marchés financiers. Ça m’apparaît un peu beaucoup dans le contexte encore fluctuant de la conjoncture économique et de l’inflation ; un contexte qui pourrait encore inciter la Fed à décaler la baisse des taux d’intérêt envisagée à la mi-année. Entre-temps, je constate que les indicateurs de “surachat” [ou overbought dans le jargon boursier] se rallument dans les marchés financiers. Pour les investisseurs, ça devrait les inciter à la prudence à court terme, le temps que se précise le scénario souhaité d’un “atterrissage en douceur” de l’économie américaine. »

Où en est votre répartition d’actifs pour le premier trimestre de 2024 ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« La perspective d’un “atterrissage en douceur” de l’économie américaine et d’une séquence de baisses de taux d’intérêt en 2024 a suscité une vague d’optimisme sur les marchés boursiers et obligataires. La prudence s’impose toutefois, car ces marchés pourraient être vulnérables à une déception si le contexte macroéconomique évolue d’une manière contraire aux attentes. Par conséquent, je maintiens une sous-pondération en actions et en obligations. Le risque d’une correction boursière à court terme a été amplifié par des conditions de marché surévalué et suracheté après la performance exceptionnelle à la fin de l’année 2023. Parallèlement, je maintiens une surpondération importante en liquidités. Je considère que cette encaisse demeure très attrayante d’un point de vue de risque/rendement au lendemain de la plus forte et la plus rapide hausse de taux d’intérêt par les banques centrales depuis plus de 30 ans [NDLR : taux directeur passé de 0,5 % à 5 % en une quinzaine de mois].

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Après une fin d’année surprenante dans les marchés financiers, je remanie ma répartition d’actifs en fonction des perspectives économiques et financières qui sont devant nous. Ainsi, je renverse ma surpondération en encaisse de 20 % à 0 % [par rapport au portefeuille équilibré de référence]. En contrepartie, j’augmente ma répartition en obligations [de 15 % à 40 %] afin d’être prêt à profiter du rebond de valeur marchande des obligations lorsque se précisera la baisse de taux envisagée par la Fed. Dans les actions, je reviens à une répartition neutre [60 %] par rapport au portefeuille équilibré de référence pour une raison principale : après le rebond considérable à la fin de l’année 2023, je préfère la prudence en attendant les prochains résultats trimestriels des entreprises, ainsi que leurs prévisions pour 2024. Principalement, je réduis un peu ma surpondération en actions américaines que j’estime déjà bien valorisées [de 35 % à 32 %]. Aussi, je rehausse ma pondération en actions canadiennes [de 14 % à 18 %] afin de profiter de leur valeur amoindrie par la conjoncture économique défavorable dans des secteurs prédominants comme les banques, les matières premières et l’énergie. »

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« Il y a peu de changement dans ma répartition d’actifs en ce début d’année 2024, alors que les marchés financiers sont en attente des prochaines données de conjoncture économique. Ainsi, je neutralise ma surpondération antérieure en encaisse [de 8 % à 5 % dans le portefeuille équilibré de référence] et j’accentue ma surpondération en obligations [de 37 % à 39 %]. Avec ces changements, je m’attends à être mieux positionné en fonction d’une baisse de taux d’intérêt et, donc, d’un rebond des valeurs d’obligations déjà en marché. Du côté des actions, j’atténue ma sous-pondération générale [de 55 % à 56 % par rapport à 60 %] en rehaussant d’un point ma répartition en actions américaines, qui passe ainsi au niveau équivalent [20 %] à celui du portefeuille équilibré de référence. Malgré le fort rebond à la fin de l’année 2023, je m’attends à ce que la Bourse américaine demeure résiliente au cours des prochains mois, le temps que la conjoncture économique se clarifie. »

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Après la forte poussée à la fin de 2023, les perspectives des marchés financiers sont un peu plus compliquées en ce début de 2024. Par conséquent, je m’en tiens à des ajustements minimes dans ma répartition d’actifs au premier trimestre. Je maintiens ma surpondération en encaisse à 15 % [par rapport à 5 % dans le portefeuille équilibré de référence]. Par contre, j’accentue ma sous-pondération en obligations [de 25 % à 23 %] parce que j’anticipe un rebond des taux obligataires [NDLR : et baisse de valeur des obligations déjà en marché] au premier trimestre en raison de la résilience de l’économie et du marché de l’emploi aux États-Unis. Du côté des actions, je neutralise ma sous-pondération antérieure [de 57 % à 60 %] en misant davantage sur les actions canadiennes [de 23 % à 25 %] et les actions internationales en économies développées [EAEO, de 18 % à 20 %] en raison surtout de leurs multiples de valeur moins gonflés que sur la Bourse américaine. C’est aussi pourquoi je maintiens une sous-pondération [à 15 %] en actions américaines, que je considère comme à risque d’un repli de surévaluation après la forte poussée de la fin de 2023. »