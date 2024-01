(Toronto) Les gains des titres des télécommunications et de l’énergie ont aidé le principal indice boursier canadien à grimper lundi en fin de matinée.

Zimo Zhong Associated Press

L’indice composé S&P/TSX a augmenté de 7,96 points à 20 998,18.

Les marchés boursiers américains sont fermés pour la journée Martin Luther King Jr.

Le dollar canadien se situait lundi à 74,39 cents US, en baisse par rapport à 74,70 cents US vendredi.

Sur la bourse des matières premières de New York, le pétrole brut était en baisse de 43 cents à 72,25 $ US le baril et le gaz naturel cédait 23 cents à 3,08 $ US le million de BTU.

L’or augmentait de 6,30 $ US à 2057,90 $ US l’once et le cuivre prenait quatre cents à 3,78 $ US la livre.

Les marchés chutent en Europe après des gains en Asie

Les marchés européens étaient en baisse, lundi, tandis que les marchés asiatiques étaient pour la plupart en hausse.

Le CAC 40 français et le DAX allemand ont tous deux glissé de 0,1 %. De son côté, le FTSE 100 britannique a perdu 0,2 %.

Sur les marchés asiatiques, Hong Kong a perdu 0,2 %, tandis que Shanghai a augmenté de 0,2 %

Au Japon, le Nikkei 225 de Tokyo a terminé sa journée en hausse de 0,9 %. Le Kospi de la Corée du Sud est resté relativement stable.

Finalement, l’indice australien S&P/ASX 200 est resté pratiquement inchangé.