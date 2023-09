Chaque samedi, un de nos journalistes répond à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Peut-on acheter et posséder une once ou un lingot d’or chez soi ? Où puis-je acheter cela ? – René Masson

Il est tout à fait possible de détenir de l’or chez soi sous forme de lingot, ce qui revient cher, ou sous forme de pièce, nettement plus accessible pour le commun des mortels.

La Monnaie royale canadienne frappe des pièces d’investissement en or. Ce sont les fameuses feuilles d’érable, reconnues dans le monde pour leur grande pureté à 99,99 %.

Elles sont proposées en pièces de 2 onces, 1 once, ½, ¼, 1/10 et 1/20 d’once et même de 1 gramme. Des plaquettes de 1 once et des lingots de 1 kilo et de 400 onces sont aussi proposés.

L’investisseur qui tient à détenir de l’or à des fins d’investissement et non pas pour assouvir sa passion pour la numismatique évitera d’acquérir des pièces de collection vendues directement par la Monnaie royale canadienne. Le prix exigé pour celles-ci excède leur valeur en or. À la revente, il sera difficile de ravoir sa mise de départ.

Les feuilles d’érable sont distribuées par l’entremise de revendeurs autorisés par la Monnaie royale. Leurs coordonnées se trouvent sur le site de la société de la Couronne. Aux fins de l’article, nommons la chaîne de boutiques de cadeaux et d’objets de collection L’Imaginaire et la boutique Monnaie Collection Royale d’André Goulet, de Shawinigan.

Sur le site de L’Imaginaire, une feuille d’érable de 1 once se vendait 2762 $ le vendredi 22 septembre. Il n’y a pas de taxes de vente à payer. L’achat par carte de crédit n’est pas autorisé. Le paiement par carte de débit est accepté.

Investir une petite partie de son avoir dans l’or est une façon reconnue de diversifier son portefeuille. Le métal précieux joue le rôle de police d’assurance patrimoine. Faiblement corrélé aux actions, l’or s’en tire souvent bien quand l’économie et les marchés financiers déraillent.

Les dernières années le démontrent. En 2022, les actions et les obligations ont livré des rendements négatifs, tandis que l’or s’est apprécié de 6,9 % en dollars canadiens. Depuis le 1er janvier 2023, son prix a continué d’avancer, de 4,2 %.

Évidemment, détenir de l’or à domicile soulève des questions de sécurité. La plus grande discrétion ou l’achat d’un coffre-fort constituent une façon de réduire les risques. Sachez que la police d’assurance habitation type offre une couverture limitée en cas de vol de métaux précieux. Mieux vaut s’informer au préalable.

Autrement, la location d’un coffret de sécurité à la banque peut être une solution de remplacement pour certains, mais elle entraîne des frais récurrents.

Pour ceux qui perdent le sommeil à l’idée de garder de l’or à la maison, l’achat de fonds négociés en Bourse investis en lingots offre un compromis sécuritaire. À la Bourse canadienne, les titres PHYS, de Sprott, et CGL, de BlackRock, sont des choix à la portée de tout investisseur.

Note de la rédaction : l’auteur a publié en 2021 le guide Investir dans l’or, en collaboration avec François Riverin, publié aux Éditions Guy Saint-Jean