(Saint-Hyacinthe) Les Canadiens admissibles au crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) devraient recevoir un paiement spécial ce mercredi pour les aider à faire face à la hausse du coût de l’épicerie.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Le paiement a été promis dans le budget fédéral du printemps dernier en contexte d’inflation alimentaire.

De passage mercredi dans un marché public de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, le premier ministre Justin Trudeau a fait valoir que « l’inflation est en train de baisser, mais le coût de l’épicerie est quand même très cher ».

L’Agence du revenu du Canada (ARC) affirme qu’environ 11 millions de Canadiens recevront l’argent supplémentaire en plus du paiement régulier du crédit pour la TPS. Les couples avec deux enfants peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 467 $ de plus, les Canadiens célibataires sans enfant peuvent prévoir jusqu’à 234 $ de plus alors que les personnes âgées peuvent recevoir en moyenne 225 $ de plus.

« Ce sont des centaines de dollars qui vont aider les familles qui en ont besoin à passer à travers ces moments difficiles parce qu’on trouve qu’un gouvernement, ça doit être là pour appuyer les gens pour passer à travers les moments difficiles », a fait valoir le premier ministre.

Des philosophies politiques opposées

Justin Trudeau a dit croire que cette décision de venir en aide aux plus démunis illustrait clairement l’opposition entre la philosophie politique des libéraux et celle du Parti conservateur du Canada. « Je suis en désaccord avec les politiciens conservateurs qui disent d’abord que tout est brisé et ensuite qui prêchent l’austérité. On est dans un moment où il faut qu’on soit là les uns pour les autres. »

Le gouvernement du Canada a également fourni un paiement similaire l’automne dernier dans ce qu’il a dit être un effort pour atténuer l’effet de l’inflation élevée sur les familles à revenu faible et modeste.

Le taux d’inflation au Canada a ralenti à 3,4 % en mai, mais les prix des produits alimentaires ont continué d’augmenter rapidement, selon Statistique Canada, avec une hausse de 9 % par rapport à un an plus tôt.