Services cellulaires

Apporter son propre téléphone, la nouvelle tendance

Utiliser son propre téléphone plutôt qu’acheter celui qu’offre son fournisseur, une tendance à laquelle échappait l’Amérique du Nord, est maintenant un réflexe bien implanté au Canada. Et si les plaintes des consommateurs sont en baisse, 15 % en ont tout de même déposé une dans l’année et 21 % ont changé de fournisseur dans les deux dernières années, révèle un sondage commandé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).